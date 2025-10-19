فرمانده انتظامی بندرعباس: سرقت ها در بندرعباس ۲۳ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مرادی در جلسه علنی شورای شهر به برخی از اقدامات و موفقیتهای نیروی انتظامی در حوزه امنیت و پیشگیری از جرایم در این شهر اشاره کرد. وی به کاهش ۲۳ درصدی سرقتها در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد و افزود: در شش ماه اول سال جاری ۳۴۳۹ مورد سرقت گزارش شده که در مقایسه با ۴۴۴۴ مورد در سال گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است.
مرادی همچنین از افزایش ۱۲ درصدی در کشف سرقتها و ۱۱ درصدی در دستگیری سارقان خبر داد. وی تصریح کرد که در حوزه کشف کالاهای قاچاق و دستگیری قاچاقچیان نیز آمار قابل توجهی داشتهاند، هرچند از اعلام جزئیات آماری به دلیل حساسیتهای امنیتی خودداری کرد.
وی به اقدامات موفق پلیس در مقابله با فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در محلههایی که فروش مشروبات الکلی به صورت علنی انجام میشد، برخوردهای خوبی صورت گرفته است، حتی در برخی مأموریتها با درگیریهایی مواجه شدیم که منجر به مجروح شدن همکاران ما شد. وی همچنین از رشد ۲۰ درصدی کشف مشروبات الکلی و ۷۹ درصدی دستگیری خردهفروشان مواد مخدر خبر داد.
فرمانده انتظامی بندرعباس در بخشی از سخنان خود به مشکل نگهداری معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: ما ظرفیت کافی برای نگهداری معتادان متجاهر نداریم. حتی اگر تمامی آنها را جمعآوری کنیم، فضا و امکانات لازم برای نگهداری آنها وجود ندارد.
مرادی در خصوص خانههای کارگری نیز گفت: هنگام سفر رئیسجمهور به بندرعباس از یکی از خانههای کارگری بازدید کردیم، اما مشخص نبود که چه کسانی در آنجا حضور دارند و ظرفیت اسکان آنها از میزان واقعی فراتر بود.
وی در پایان به کاهش ۹ درصدی تصادفات و افزایش ۳۴ درصدی دستگیری معتادان در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد و اعلام کرد که تلاشهای نیروی انتظامی در زمینه تأمین امنیت و پیشگیری از جرایم همچنان ادامه دارد.
