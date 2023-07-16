به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، تازه‌ترین کنسرت علیرضا طلیسچی ۲۲ و ۲۴ تیرماه سال جاری هر شب طی دو سانس در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد و این خواننده با تصویربرداری از اجرای قطعه جدیدش با نام «به تو چه»، قرار است موزیک ویدیوی آن را منتشر کند.

طلیسچی در این کنسرت‌ها تعدادی از قطعات منتخب و پرطرفدار خود را پیش روی مخاطبان قرارداد و به اجرای آهنگ‌هایی همچون «زندگی جونم»، «تو فکر می‌کنی کی‌ای»، «نفس کی بودی تو»، «ای دل خودم»، «نه نمیارم»، «ای داد بر من»، «دیوونه دوست داشتنی»، «لیلا»، «یه دریا نریم»، «دل به دل»، «قاف»، «سختگیر»، «به تو چه»، «آخرش قشنگه»، «قرار نبود» و «ای دل غافل» پرداخت.

حضور حامیم در آخرین سانس کنسرت تابستانی علیرضا طلیسچی یکی از نکات اجرای بیست و چهارم تیرماه به شمار می‌رفت که با اجرای بخشی از قطعه «قلب منی» توسط طلیسچی همراه بود.

اعضای ارکستر علیرضا طلیسچی به رهبری امیر بهادر دهقان نوازنده کیبورد را محمد عارف (گیتار نایلون)، پارسا رفیع (گیتار الکتریک)، آرمان ابراهیمی (بیس)، امیرحسین آزموده (پرکاشن)، ادوارد دانیال زاده (درامز) و مسیح منتظری (گیتار الکتریک) تشکیل می‌دادند.

کنسرت علیرضا طلیسچی ۲۲ و ۲۴ تیرماه سال جاری در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران به تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی هنری «نوای سپند» برگزار شد.