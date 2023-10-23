مشعل نخستین چاه انحرافی میدان گازی کیش روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمدحسین متجلی درباره جزئیات فعالیت‌های اجرایی این میدان گازی توضیح داد: طرح توسعه کلی میدان کیش در چهار فاز تعریف شده که فاز نخست آن با هدف تولید از ۱۲ حلقه چاه در کلاسترهای ۱ و ۲ این میدان در جزیره کیش، انتقال روزانه یک میلیارد فوت‌مکعب استاندارد (معادل ۲۸.۳ میلیون مترمکعب استاندارد) و حدود ۱۲ هزار بشکه استاندارد میعانات گازی تثبیت‌شده به پالایشگاه‌های مستقر در سایت یک نوار پالایشی استان بوشهر انجام می‌شود.

وی با یادآوری اینکه عملیات حفاری ۱۲ حلقه چاه طرح توسعه فاز نخست میدان گازی کیش در سال‌های گذشته تکمیل شده است، اظهار کرد: با این حال با وجود تلاش‌های انجام‌شده در چند مقطع زمانی، امکان انجام عملیات تکمیل و جریان‌دهی چاه‌های یادشده به صورت نظام‌مند و پیوسته میسر نشد، اما این موضوع از ماه گذشته آغاز شده و عملیات تکمیل نخستین حلقه چاه انحرافی در کلاستر – ۱ چاه‌های طرح با استفاده از رشته تکمیل یکپارچه، با موفقیت انجام شد و جریان‌دهی گاز به سطح برای آزمون چاه طی روزهای گذشته از سوی کارشناسان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی حفاری ایران دنبال و انجام شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به جایگاه ویژه و سهم بالای گاز در سبد انرژی کشور گفت: طیف وسیع ذی‌نفعان این انرژی پاک سبب شده طرح‌های گازی وزارت نفت و به تبع آن توسعه میدان گازی کیش در اولویت توسعه قرار گیرند که با انجام اقدام‌های راهگشا و مؤثر شرکت نفت و گاز پارس برای راهبری و تسریع در بهره‌برداری از این میدان با تمرکز ویژه بر رفع موانع اجرایی موجود که از پایان سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت، این عملیات حساس و کلیدی با رعایت استانداردهای جاری صنعت نفت کلید خورد.

متجلی با اشاره به استقرار دو دستگاه حفاری خشکی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران در ناحیه کلاسترهای ۱ و ۲ کیش بیان کرد: به‌منظور دستیابی به اهداف زمانی تعیین‌شده، دستگاه‌های حفاری ۶۱ و ۶۹ فتح به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند که این موضوع به غیر از جنبه‌های فنی، از حیث ملاحظات محیط زیستی، پدافندی و منطقه‌ای به‌ویژه در جزیره کیش حائز اهمیت است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی انجام‌شده از سوی گروه اجرایی پروژه و تلاش‌های پیمانکار حفاری طرح برای انجام تعهدهای قراردادی خود، همه چاه‌های بخش نخست توسعه میدان گازی کیش تا سال آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.