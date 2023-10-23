به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، عبدالمجید حیدری‌لوینه در این باره گفت: تعداد چاه‌های تعمیرشده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۲ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۳ درصد رشد داشته است، در حالی که میانگین تعداد «روز انتظار دکل» با برنامه‌ریزی، پیگیری و تمهیداتی که اندیشیده شد، طی سه سال اخیر، روند نزولی داشته، به‌طوری که تعداد روز انتظار به ازای یک دکل تعمیری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهشی بیش از ۱۸ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی بیش از ۴۲ درصد داشته است.

وی افزود: تعداد چاه‌هایی که دچار عملیات کنارگذر یا مچالگی بوده‌اند در ۶ ماه اول امسال نسبت به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ شرایط تقریباً برابری داشته، اما تعداد دکل روزهایی که صرف تعمیر آنها شده در سال ۱۴۰۲ بسیار کمتر بوده که باعث بالا رفتن بهره‌وری در سال ۱۴۰۲ در این زمینه شده است.

معاون مدیریت امور فنی حفاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تصریح کرد: اگرچه امسال تعداد دکل‌ها کمتر بود، با تلاش‌های بی‌وقفه توانستیم انتظارها را کاهش و تعداد چاه‌های بیشتری را تعمیر کنیم و سرانجام نسبت تعداد چاه‌های تکمیلی به دکل را افزایش دهیم.

حیدری‌لوینه با بیان اینکه محدودیت‌هایی در دوره اخیر بر عملکرد بخش چاه‌های تعمیراتی از قبیل تحریم و کمبود کالای مورد نیاز وجود داشت، اظهار کرد: با تلاش و تمهیدهای مناسب توانستیم روحیه کار گروهی، مسئولیت‌پذیری و اشتیاق درونی همه همکاران این معاونت را حفظ کنیم و با ارائه راه‌حل‌های اجرایی درصدد جبران برآییم و سبب حرکت چرخه صنعت نفت با اولویت سودآوری و کاهش قابل توجه هزینه در فرآیند عملیات شویم که این مهم از عقب‌افتادگی از برنامه مصوب جلوگیری کرده است.