به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز اول آبان ماه در سفر یک روزه به ارمنستان در گفت و گویی، یکی از سیاست‌های اصلی دولت مردمی را توسعه روابط با کشورهای همسایه عنوان کرد و گفت: به منظور تکمیل زنجیره‌های کریدوری شمال-جنوب در منطقه قفقاز مذاکره با همه کشورهای منطقه قفقاز جزو رئوس اصلی سیاست‌های اصلی ما در وزارت راه و شهرسازی است.

مشارکت ایران در تکمیل پروژه‌های راهسازی مشترک دو کشور در خاک ارمنستان

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: ایران و ارمنستان مرز مشترک دارند و پروژه‌های معطل مانده‌ای طی سالیان در این مسیر وجود داشت که در صدد تکمیل آنها هستیم. خوشبختانه قرارداد یکی از شرکت‌های ایرانی امروز در سفر به ارمنستان منعقد شد که یکی از قطعات اصلی این مسیر توسط یکی از شرکت‌های توانمند ایرانی انجام خواهد شد. عملیات اجرایی از امروز آغاز شد و این اتفاق خوبی است که شرکت‌های ایرانی این روزها در کنار بازار داخلی در عملیات راهسازی در کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه‌ای حضور مناسبی دارند.

بذرپاش با تاکید بر اینکه از حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های مختلف راهسازی، تونل سازی در کشورهای منطقه استقبال خوبی شده است از انعقاد قراردادی به ارزش ۲۱۰ میلیون دلار با یکی از شرکت‌های ایرانی خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این گفت و گو به برنامه توسعه فعالیت‌های تجاری بین دو کشور ایران و ارمنستان اشاره کرد و گفت: توسعه ترانزیت بین دو کشور یکی از دستور کارهای ایران و ارمنستان است. در این سفر به صفر رساندن عوارض جاده‌ای و تعرفه مربوط به ترانزیت از دیگر محورهای گفت و گو بود. پیش‌تر بین وزیر زیرساخت ارمنستان و وزارت راه و شهرسازی جلساتی برگزار و توافقاتی در خصوص به صفر رساندن ترانزیت انجام شد که امروز این توافقات به نتیجه رسید و مقرر شد تا عوارض جاده‌ای و تعرفه ترانزیت با موافقت دو کشور و بعد از طی مراحل قانونی و ابلاغ به صفر برسد.

توافق ایران و ارمنستان برای احداث پل دوم مرزی دو کشور

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در خصوص پل مرزی نیز توافقاتی انجام شد. هم اکنون در مرز دو کشور که حجم محدودی از کامیون‌ها و کشنده‌ها در آن تردد دارند پلی موجود است. توافق شد تا هرچه سریع‌تر گروه کاری مشترک برای احداث پل مرزی دوم تشکیل شود تا انجام این پروژه به قرارداد برسد.

وی گفت: در تلاش هستیم تا پل دوم مرزی بین دو کشور ایران و ارمنستان را بر روی رودخانه ارس احداث شود که ظرفیت بسیار مناسب ترانزیتی برای دو کشور فراهم کند.

پیشنهاد ایران برای مدرسه‌سازی به مقامات ارمنستان ارائه می‌شود

بذرپاش از دیگر محورهای گفتگو با مقامات کشور ارمنستان را حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های ساخت و زیرساخت‌های کشور ارمنستان عنوان کرد و افزود: پیشنهاد شد تا شرکت‌های ایرانی که می‌توانند در ساخت مدرسه توانمندی دارند در کشور ارمنستان فعالیت را آغاز کنند. دولت ارمنستان پروژه بزرگی در ساخت مدرسه در دستور کار دارد که مورد استقبال ایران قرار گرفت. مقرر شد تا پیشنهاد به شرکت هایی که در ایران فعال هستند داده شود و گروه مشترک کاری تشکیل شود و هرچه سریع‌تر پیشنهاد ساخت مدرسه توسط شرکت‌های ایرانی ارائه شود.

وی گفت: با توجه به تجربه ایران در زمینه سد سازی مقرر شد تا پیشنهاد ایران برای حضور شرکت‌های موفق در حوزه سد سازی به ارمنستان ارائه شود.

ایران از تمامیت ارضی ارمنستان حمایت می‌کند

بذرپاش تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از قفقازی که توأم با صلح باشد پشتیبانی می‌کند. سیاست قطعی ما برپایه صلح در منطقه است و ما همواره از تمامیت ارضی کشور ارمنستان دفاع کردیم و به این سیاست ادامه می‌دهیم تا بتوانیم در راستای توسعه سیاست همسایگی گام برداریم. همچنین با توجه به اینکه در ایران فرصت‌های خوبی در حوزه توسعه ترانزیت و لجستیک وجود دارد تلاش می‌کنیم تا از این فرصت‌ها برای گسترش روابط بهره ببریم.