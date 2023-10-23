به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و آلمالیق ازبکستان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا و از گروه C در ورزشگاه خانگی آلمالیق برگزار شد.

سپاهان موفق شد در این دیدار با نتیجه سه بر یک میزبان خود را شکست دهد.

ارگاشف (گل به خودی -۳۳)، رامین رضائیان (۴۸) و رضا اسدی (۶۰) برای سپاهان و میراخمادوف (۳۶) گل میزبان را به ثمر رساند.

ترکیب سپاهان مقابل حریف ازبکستانی

سپاهان در این مسابقه از پیام نیازمند، محمد دانشگر، محمد قربانی، رامین رضائیان، میلاد زکی پور، آریا یوسفی، برایان دابو، محمد جواد حسین نژاد (۵۸، نیلسون جونیور) فرشاد احمدزاده، رضا اسدی و عیسی آل کثیر (۸۱- کاوه رضایی) در ترکیب خود استفاده کرد.

در ترکیب تیم فوتبال آلمالیق در این مسابقه ارگاشف، کومیلوف، راخمانوف، ایسماییلوف (۴۶- فضیلوف)، جیوسوف، میراخمدوف، رستموف، تورسونوف، کوسیموف، حسنوف (۵۵- بواکی) و دنیسوف (۲۸- سونتوف) حضور داشتند.

سپاهان رفته رفته بازی را کنترل کرد

در ابتدای این مسابقه دو تیم به آنالیز هم پرداختند و در صدد استفاده از اشتباهات حریف بودند. اما تیم سپاهان رفته رفته کنترل بازی را در دست گرفت و موفق شد گل نخست را توسط رامین رضائیان به ثمر برساند. در ادامه و در دقیقه ۳۶ بازی به تساوی کشیده شد.

این تیم در نیمه اول موقعیت‌های نصفه و نیمه‌ای را روی دروازه میزبان ایجاد کرد تا اینگونه «ارگاشف» گلر آلمالیق را مجبور به واکنش‌های متوالی و در نهایت اشتباه در دفع توپ کرده و زمینه ساز گلزنی رامین رضائیان کند.

محمد جواد حسین نژاد در دقیقه ۲۱ با فرار خود از کنار زمین قصد ورود به محوطه جریمه داشت که با خطای مدافع آلمالیق متوقف شد. این ضربه آزاد را میلاد زکی پور به سمت دروازه شلیک کرد و توپ مستقیماً وارد دروازه شد. داور ابتدا این گل را قبول کرد اما کمک داور ویدئویی پس از بررسی صحنه آفساید بازیکن سپاهان را که مقابل دروازبان بود اعلام کرد و گل مردود شد.

رامین رضائیان در دقیقه ۳۲ در موقعیت تک به تک با دروازه بان قرار گرفت که ضربه او را دروازبان به کرنر فرستاد اما اتفاق عجیبی به دنبال آن رقم خورد. ضربه کرنر رامین رضائیان با مهار اشتباه دروازبان آلمالیق مستقیماً وارد دروازه شد تا سپاهان در دقیقه ۳۲ از حریف خود جلو بیفتد.

اما چند دقیقه بعد و در دقیقه ۳۶ بازی «میراخمدوف» پاس ارسالی در عمق را با یک ضربه زیبا به تیر دو شلیک کرد و از بالای دست نیازمند رد شد تا بازی به تساوی کشیده شود.

سپاهان نیمه دوم را طوفانی شروع کرد

با آغاز نیمه دوم سپاهان بازی را هجومی آغاز کرد، کاملاً بر بازی مسلط بود و آلمالیق هم حرفی برای گفتن نداشت. در همان دقایق ابتدای نیمه دوم رامین رضائیان موفق شد در دقیقه ۴۸ روی ضربه آزادی که پشت محوطه جریمه اعلام شد با یک ضربه تماشایی توپ را به زیر طاق دروازه آلمالیق بفرستد تا بازی ۲ بر یک به سود سپاهان شود.

رضائیان این فرصت را داشت که در دقیقه ۵۴ پاس زیبای دابو را که در موقعیت تک به تک به او رسید، وارد دروازه کند و اختلاف را به دو برساند اما ضربه او را دروازبان آلمالیق مهار کرد.

ورود «نیلسون جونیور» به جای حسین‌نژاد در دقیقه ۵۸ نشان از توجه مورایس به حفظ نتیجه و کسب سه امتیاز این دیدار بود چراکه جونیور به عنوان مدافع توانست خیلی خوب بازی در زمین خودی را کنترل کرده و به سایر هم تیمی‌هایش کمک کند.

با این حال سپاهان دست از تلاش برای گلزنی برنداشت و توانست در دقیقه ۶۰ روی پاس ارسالی میلاد زکی پور که مقابل دروازه به رضا اسدی رسید گل سوم را بزند. این گل ابتدا از سوی کمک داور مردود اعلام شد. اما کمک داور ویدئویی این گل را قبول اعلام کرد تا سپاهان ۳ بر یک جلو بیفتد.

رضا اسدی این فرصت را داشت که در دقیقه ۶۵ باز هم دروازه آلمالیق را باز کند اما ضربه بی دقت او با اختلاف اندکی از کنار دروازه بیرون رفت.

در ادامه این مسابقه هم سپاهان بازی را تحت کنترل داشت و در نهایت با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست داد.

بازگشت از ازبکستان با صدرنشینی

سپاهان با این پیروزی چهار امتیازی شد و موقتاً در صدر جدول گروه C قرار گرفت. این تیم همچنان منتظر رأی AFC در خصوص دیدار لغو شده هفته دوم با الاتحاد است تا وضعیت نهایی اش در جدول رده بندی مشخص شود. آلمالیق هم با سه شکست متوالی در انتهای جدول قرار دارد.

دیگر دیدار گروه C لیگ قهرمانان آسیا در هفته سوم از ساعت ۱۹:۳۰ امروز بین الاتحاد عربستان و نیروی هوایی عراق آغاز شده است.

در پایان دیدارهای گروهی، دو تیم به مرحله دوم صعود می کنند.