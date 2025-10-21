تأمین ۲۰ هزار فضای ورزشی جدید برای مدارس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زرافشان مشاور وزیر آموزش و پرورش، در یک برنامه رادیویی با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش، به تبیین ارتباط میان تربیت بدنی، سلامت و عدالت آموزشی پرداخت و جزئیات برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای توسعه فضاهای ورزشی در مدارس، بهویژه در مناطق محروم را ارائه کرد.
زرافشان با تأکید بر اهمیت ساحت زیستی-بدنی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار داشت: در راستای عدالت آموزشی و تربیتی، تمام عرصههای تربیت تمامساحتی مورد توجه قرار میگیرد. وزارت آموزش و پرورش موظف است برای سلامت جسمی و بدنی دانشآموزان اقدام کند.
وی افزود: امسال در کنار ۲۰٬۴۰۷ فضای فیزیکی مدرسهای که تأمین و راهاندازی شد، ۲۰٬۶۸۲ فضای ورزشی نیز در اختیار مدارس و مناطق قرار گرفت. این فضاها شامل فضاهای درونمدرسهای و سالنهای ورزشی بیرونمدرسهای است که به تحقق سلامت جسمانی و تندرستی دانشآموزان کمک میکند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان در مسابقات جهانی، خاطرنشان کرد: این دستاوردها نتیجه توجه به ورزش درونمدرسهای و استعدادسنجی دانشآموزان از سطوح مدرسه تا عرصههای بینالمللی است.
برنامهها برای مناطق محروم
زرافشان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای ویژه برای گسترش امکانات ورزشی در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: تأمین بستههای تربیت بدنی بر اساس مقطع تحصیلی و طراحی سامانهای برای ثبت نیازمندیهای مدارس از جمله اقدامات ماست. مدارس میتوانند از طریق این سامانه، کمبودهای خود را اعلام کنند تا وزارتخانه نسبت به تأمین تجهیزات لازم اقدام کند.
وی از اجرای برنامه «حیات پویا» در مدارس خبر داد و افزود: ایجاد زمینهای چمن مصنوعی در مدارس نیز در دستور کار قرار دارد. این فضاها علاوه بر استفاده دانشآموزان در ساعات مدرسه، برای اهالی محلی نیز قابل استفاده خواهد بود تا به سلامت عمومی جامعه کمک شود.
همکاری با دستگاههای دیگر
زرافشان در پایان با اشاره به نقش مسئولیت اجتماعی سازمانها، از انعقاد تفاهمنامههایی با دستگاههای مختلف خبر داد و گفت: بخش عمدهای از منابع این تفاهمنامهها به توسعه تربیت بدنی و ورزش دانشآموزی اختصاص یافته است.
