به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی حسینی، شامگاه دوشنبه در جلسه شورای استاندارد گلستان اظهار کرد: طی بازدیدهایی که از ۱۱۶ زمین بازی و ۴۹۳ تجهیز آن، در استان گلستان صورت گرفت، تماماً غیر استاندارد بودند که به شهرداران و فرمانداران مربوطه اطلاع داده شد.

وی از ارزیابی ۲۲۸ مورد تجهیزات شهرهای بازی نیز خبر داد و افزود: با ارزیابی‌های انجام شده ۱۶۱ مورد تجهیز پلمب و ۷ تجهیز جمع‌آوری شد.

مدیر کل استاندارد استان گلستان به لزوم توجه واحدهای تولیدی به بهینه سازی مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: ۶۱ واحد تولیدی مشمول مصرف انرژی هستند که باید به سوی مصرف بهینه سوق پیدا کنند.

وی از اجرای آزمون کمیت فرآورده‌های بسته بندی شده خبر داد و گفت: از ۵۹۲ مورد که نمونه گرفته شد کمتر از ۲۰ درصد عدم استاندارد را داشته‌اند.

حسینی خاطرنشان کرد: ۷۱ درصد گلخانه‌های استان گاز طبیعی، ۱۴ درصد گازوئیل و ۱۵ درصد برق مصرف می‌کنند که به این مجموعه‌ها نیز بهینه سازی مصرف سوخت و رعایت استاندارد اطلاع داده شد.

وی به پایش دستگاه‌های اجرایی استان نیز اشاره کرد و تاکید کرد: انرژی در تعدادی از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی بیش از استاندارد استفاده می‌شود که نیاز است اصول مصرف مد نظر قرار گیرد.