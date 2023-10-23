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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۹

مدیر کل استاندارد استان گلستان:

تجهیزات زمین‌های بازی استان استانداردسازی شود

تجهیزات زمین‌های بازی استان استانداردسازی شود

گرگان- مدیر کل استاندارد گلستان گفت: ۴۹۳ مورد از تجهیزات زمین‌های بازی استان گلستان غیر استاندارد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی حسینی، شامگاه دوشنبه در جلسه شورای استاندارد گلستان اظهار کرد: طی بازدیدهایی که از ۱۱۶ زمین بازی و ۴۹۳ تجهیز آن، در استان گلستان صورت گرفت، تماماً غیر استاندارد بودند که به شهرداران و فرمانداران مربوطه اطلاع داده شد.

وی از ارزیابی ۲۲۸ مورد تجهیزات شهرهای بازی نیز خبر داد و افزود: با ارزیابی‌های انجام شده ۱۶۱ مورد تجهیز پلمب و ۷ تجهیز جمع‌آوری شد.

مدیر کل استاندارد استان گلستان به لزوم توجه واحدهای تولیدی به بهینه سازی مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: ۶۱ واحد تولیدی مشمول مصرف انرژی هستند که باید به سوی مصرف بهینه سوق پیدا کنند.

وی از اجرای آزمون کمیت فرآورده‌های بسته بندی شده خبر داد و گفت: از ۵۹۲ مورد که نمونه گرفته شد کمتر از ۲۰ درصد عدم استاندارد را داشته‌اند.

حسینی خاطرنشان کرد: ۷۱ درصد گلخانه‌های استان گاز طبیعی، ۱۴ درصد گازوئیل و ۱۵ درصد برق مصرف می‌کنند که به این مجموعه‌ها نیز بهینه سازی مصرف سوخت و رعایت استاندارد اطلاع داده شد.

وی به پایش دستگاه‌های اجرایی استان نیز اشاره کرد و تاکید کرد: انرژی در تعدادی از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی بیش از استاندارد استفاده می‌شود که نیاز است اصول مصرف مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 5920079

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