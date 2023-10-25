چشم منبع آب روستای منوچهر درگزین به اعتبار خشک شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مشکل کم آبی در استان همدان مانند بسیاری از استان‌های کشور، ادامه دارد. موضوعی که در کنار مدیریت مصرف و فرهنگسازی، نیازمند تزریق اعتبارات به پروژه‌های این حوزه است. منوچهر، روستایی در دهستان درگزین علیا بخش شاهنجرین شهرستان درگزین در استان همدان ایران است؛ روستایی که این روزها با مشکلات کم آبی و حتی بی آبی روبرو است به نوعی که اهالی روستا مادام از این وضعیت گلایه دارند.

اهالی این روستا اذعان دارند که در ۶ ماهه اول سال تنها روزی ۴ ساعت آب داشته‌اند و چندین سال است که قول مساعد برای ساخت منبع آب به آنها داده شده اما هنوز عملی نشده است.

منتظر بودجه برای منبع آب روستای منوچهر هستیم

سیدناصر حسینی بیدار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب رسانی به روستای منوچهر شهرستان درگزین گفت: روستای منوچهر را جز روستاهای محرومیت زدائی و پروژه‌های ملی گذاشته‌ایم که برای منبع آب هر اعتباری برسد، جایگزین خواهیم کرد اما تاکنون اعتباری داده نشده است.

مدیر امور آبفای درگزین با تاکید بر اینکه روستای منوچهر بی آب نیست فقط تابستان به دلیل آبیاری بی رویه با مشکل بی آبی روبرو هستند، افزود: منبع آب روستای منوچهر جز اولویت گذاشته شده است و منتظر بودجه هستیم.

وی متذکر شد: طی چند مرحله این روستا، با تانکر آبرسانی شده است.

حسینی بیدار با اشاره به اینکه در این روستا خیلی از افراد به صورت خارج از طرح، لوله‌های آبرسانی غیرمجاز کشیده‌اند که مشکلاتی را در این روستا به وجود آورده است، اظهار کرد: در این فصل به دلیل آب ندادن به باغچه‌ها با مشکل بی آبی دیگر روبرو نیستند.

منتظر اعتباریم / ‬مشکل مدیریتی است

مصطفی محمدیان تابنده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آبرسانی در روستای منوچهر عنوان کرد: در روستای منوچهر تنش و مشکل آب وجود ندارد، یک چاه هر دو روستا را پوشش می‌دهد.

بخشدار درگزین با اشاره به اینکه خط انتقالی تا ۴ کیلومتر مسیر منوچهر را پوشش می‌دهد اما این شبکه جوابگو نیست، عنوان کرد: کسانی که وضع خوب دارند، در ورودی کنتور روستا پمپ تعبیه کردند و فشار آب آنها بیشتر است.

وی افزود: چون منبع آب زمینی و هوایی برای تزریق آب وجود ندارد، همان آب وارد لوله داخل شبکه می‌شود و با توجه به پمپ‌های تعبیه شده در بالادست روستا آب به مناطق پایین‌تر نمی‌رسد.

محمدیان ادامه داد: زمین برای ساخت منبع زمینی خریداری شده ولی منتظر بودجه هستیم و این بستگی به دستگاه‌های اجرایی مربوطه دارد چون در فصل تابستان و بهار با مشکل آب روبرو هستیم.

بخشدار درگزین تصریح کرد: مصرف بی رویه و عدم رعایت الگوی مصرف در فصول بهار و تابستان نیز از جمله عللی است که موجب شده با کم آبی روبرو باشیم اما در فصول دیگر این مشکل کمتر است.

محمدیان خاطرنشان کرد: مشکل آب در روستای منوچهر بحث مدیریتی و اعتبار برای منبع زمینی است که آب وارد شده و از آنجا مخزن پمپاژ شود تا آب به منازل برسد.

با این تفاسیر، کم آبی در این روستا با تخصیص اعتبار و البته مدیریت مصرف رفع می‌شود. حال که تغییر معاون امور عمرانی استانداری همدان به سبب بازنشستگی نیز مطرح است؛ امیدواریم که فردی پیگیر، متخصص و البته دلسوز در این مسند قرار گیرد و مشکلات حوزه آب استان همدان را به جد مورد بررسی قرار داده و در راستای حل و رفع آنها گام‌های بلندی بردارد چراکه بی توجهی به این مهم، مهاجرت به شهرها، حاشیه نشینی و دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی و البته فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.