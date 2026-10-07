مردم برای تهیه متون قضایی از هوش مصنوعی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، در نشست رونمایی از تحول بنیادین در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره گیری از هوش مصنوعی اظهار کرد: ما امروز در آستانه یک تحول بزرگ و بنیادین در نحوه تعامل مردم با دستگاه قضایی هستیم.

وی افزود: یکی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر با مسئولان شرکت‌های اقتصاد دیجیتال این بود که کارهای قضایی مردم باید سریع، دقیق، عزتمندانه، کم‌هزینه و باسهولت انجام شود؛ ما دو نسل از خدمات قضایی یعنی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و خودکاربری مراجعین حرفه‌ای مانند وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها را سپری کردیم. در حال حاضر با آغاز به کار این زیست‌بوم جدید که مبتنی بر خدمات هوشمند قضایی است، چنانچه عموم مردم نیاز به خدمات قضایی داشته باشند می‌توانند در یکی از ۷ سکویی که امروز شروع به فعالیت می‌کنند و ۹ سکوی دیگر که تا هفته‌های آینده اضافه می‌شوند، با حفظ محرمانگی، خدمت خود را دریافت کنند.

کاظمی فرد ادامه داد: مردم دیگر نیازی نخواهند داشت که برای ارسال اظهارنامه و لایحه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و می‌توانند برای تهیه متون قضایی از هوش مصنوعی بهره بگیرند و با سرعت، دقت و سهولت این کار را در هر محلی حتی خارج از کشور بسیار کم‌هزینه انجام دهند.

وی عنوان کرد: امروز هوش مصنوعی تخصصی با آموزش و یادگیری میلیون‌ها داده قضایی اعم از دادنامه، اظهارنامه، لایحه و سایر مستندات پرونده‌های قضایی که به صورت گمنام سازی شده در اختیارش قرار گرفته، قابلیت مشاوره و تولید متون قضایی را پیدا کرده و از طریق سکوهای ارائه خدمات هوشمند، این خدمات را به مردم ارائه می‌دهد تا مردم بتوانند در تعامل با این سکوها، نیازهای خود را در هر مکانی حتی خارج از کشور انجام دهند؛ با راه اندازی این زیست بوم که مبتنی بر خدمات هوشمند قضایی است، می‌توانیم اذعان کنیم که گام بسیار بلندی در اجرای دستورات رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب برداشته شده است.

کاظمی فرد با بیان اینکه زیست بوم جدید خدمات قضایی با ۵ خدمت که مهم‌ترین آنها خدمات لایحه و اظهارنامه است، از امروز کار خود را به صورت رسمی شروع می کند، تاکید کرد: نخستین بار در کشور است که یک دستگاه حاکمیتی این نوع خدمات خود را در اختیار سکوها قرار داده است. ما از مزیت سکوها یعنی دسترسی بالای مردم و سهولت استفاده، بهره بردیم و به آنها میدان دادیم تا خدمات قضایی که بخشی از کار حاکمیت است را انجام دهند. این نوع تعامل حاکمیت با بخش خصوصی باعث رقابت‌پذیر شدن آنها با سکوهای رقیب خارجی می‌شود و ما نیز به عنوان بخشی از حاکمیت، در نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری فعالیت داریم؛ ضمن آنکه کلیه زیرساخت‌ها، منابع سخت افزاری و نرم افزاری این زیست بوم نیز توسط سکوها تهیه شده است و قوه قضاییه این زیست‌بوم خدمات قضایی را بدون یک ریال هزینه دولتی ایجاد کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: برای اولین بار در کشور است که به عنوان یک نهاد حاکمیتی حجم زیادی از داده بالغ بر ۱۰ میلیون دادنامه و ۱ میلیون اظهارنامه را پس از گمنام‌سازی و با حفظ حریم خصوصی جهت آموزش هوش مصنوعی در اختیار سکوها قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در کشور است که یک خدمت پایه‌ای حاکمیتی با کمک هوش مصنوعی ارائه می‌شود، گفت: این موضوع قطعا باعث رونق کسب و کار هوش مصنوعی و پیشبرد تأکیدات رهبر شهید انقلاب در زمینه هوش مصنوعی خواهد شد.

کاظمی‌فرد عنوان کرد: نخستین بار است که ما می‌توانیم قبل از تشکیل پرونده با استفاده از راهنمای هوشمند قضایی، هدایت به صلح و سازش را انجام دهیم و مسائل را با استفاده از روش‌های غیرقضایی، حل و فصل گردانیم و درخواست‌های قضایی را با ساختارهای یکسان وارد دستگاه قضایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما این پروژه را در جنگ ۱۲ روزه آغاز کردیم و بعد از جنگ رمضان خاتمه دادیم و نشان دادیم که در شرایط سخت نیز می‌توان کارهای بزرگ را انجام داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: برای این پروژه بیش از ۵۰ سکو درخواست داشتند که در یک فرآیند دقیق و پرفشار هوش مصنوعی آنها از نظر دانش حقوقی و هدایتگری کاربران، بررسی و امتیاز بندی شدند و اکنون ۷ سکو متصل شدند و ۹ سکوی دیگر هم در حال اتصال هستند. برای همه این خدمات یک سند الزامات فنی و امنیتی تدارک دیده شده است. مدیران این پروژه نیز دو جوان دهه هفتادی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هستند.

وی گفت: در حال حاضر هفت سکوی «آداد»، «بله»، «دادنو»، «دادیار»، «دیوان»، «روبو وکیل» «وکیل شریف» متصل شده‌اند و ۹ سکوی دیگر نیز در حال اتصال هستند.