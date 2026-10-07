به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان نوجوان بیجار اظهار کرد: گفت‌وگو با نوجوانان و شنیدن مستقیم دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات آنان فرصت ارزشمندی برای شناخت دقیق‌تر مسائل و نیازهای این قشر است.

وی افزود: دانش‌آموزان در این دیدارمسائل و پیشنهاد های خود را در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مطرح کردند که شنیدن این دیدگاه‌ها می‌تواند در شناخت بهتر اولویت‌ها و برنامه‌ریزی برای شهرستان مؤثر باشد.

نوجوانان سرمایه انسانی شهرستان هستند

فرماندار بیجار با تأکید بر جایگاه نوجوانان در آینده شهرستان بیان کرد: نوجوانان بخش مهمی از سرمایه انسانی بیجار هستند و توجه به توانمندی‌ها و استعدادهای آنان باید در برنامه‌های شهرستان مورد توجه جدی قرار گیرد.

کاظمی ادامه داد: آینده هر جامعه به دست نسلی ساخته می‌شود که امروز در مدارس در حال آموزش و کسب مهارت است و هر اندازه برای رشد علمی، فرهنگی، اجتماعی و مهارتی این نسل برنامه‌ریزی شود، آثار آن در آینده شهرستان بیشتر نمایان خواهد شد.

وی گفت: نوجوانان باید فرصت داشته باشند دیدگاه‌های خود را بیان کنند، مسائل مورد دغدغه‌شان را مطرح کنند و در حوزه‌هایی که امکان مشارکت دارند، نقش‌آفرینی کنند؛ چراکه این مشارکت موجب افزایش مسئولیت‌ پذیری و تقویت روحیه مطالبه‌گری در آنان می‌شود.

ضرورت توجه به نشاط و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی

فرماندار بیجار بر ضرورت توسعه بسترهای فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان تأکید کرد و افزود: ایجاد فرصت‌های مناسب برای نشاط اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزان از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: دغدغه‌هایی که از سوی

دانش‌آموزان مطرح شد باید مورد توجه دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد و تا حد امکان برای مسائل قابل پیگیری، راهکار و اقدام عملی تعریف شود.

وی در پایان گفت: ارتباط مستقیم مسئولان با نوجوانان نباید محدود به یک دیدار باشد، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا صدای این قشر در فرآیندهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان بیشتر شنیده شود و از ظرفیت فکری و خلاقیت آنان برای ساختن آینده بهتر بیجار استفاده شود.