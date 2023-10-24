صدور دستور توقیف ۱۲۱ خودرو حامل سوخت‌ قاچاق در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهرامی نیکخو اظهار داشت: یکی از مطالبههای عمومی شهروندان استان از دادستانی، برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت است و تلاش ما در راستای احقاق حقوق عامه در طی یک ماه گذشته با بازبینی دوربینهای نظارتی جایگاه سوخت شهرستان دستور توقیف ۱۲۱ خودرو بابت قاچاق سوخت صادر شده است.
وی اضافه کرد: دادستانی به عنوان مدعیالعموم به موضوع ورود پیدا میکند و ضمن انجام تحقیقات لازم به موجب قانون اقدامات ضروری دیگری هم صورت میگیرد.
به گفته وی، دستگاه قضایی در راستای وظایف ذاتی خود برای حفاظت از منابع ملی، اجازه هیچگونه فعالیت سودجویانه توسط قاچاقچیان سوخت را نخواهند داد و مجازات مرتکبین چنین جرایمی قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.
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