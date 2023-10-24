به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.

سعید صادقی در دقیقه ۴۲ تک گل پرسپولیس و این نیمه را به ثمر رساند.

علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، محمدحسین کنعانی زادگان، علی نعمتی، وحدت هنانوف، دانیال اسماعیلی فر، سروش رفیعی، مسعود ریگی، سعید صادقی، محمد عمری و شهاب زاهدی ترکیب تیم پرسپولیس را تشکیل می‌دادند.

در تیم استقلال تاجیکستان هم، رستم یتیموف، تبرز اسلاموف، آرتور کارتاشیان، سدیوجون قوربانوف، دنیس بگانوویچ، علیشهر جلیلوف، سنین سبایی، احمدونی کمالوف، احسان پنشنبه، رومیش جلیلوف و ایوان نووسلیچ وارد ترکیب اولیه شدند.

هواداران پرسپولیس پس از چهار سال و پنج ماه بار دیگر از نزدیک شاهد عملکرد بازیکنان تیم خود بودند.. تماشاگران زیادی به خصوص بانوان از این بازی استقبال کردند. سفیر تاجیکستان در تهران، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و «آنتونیو مانیکونه» مربی تیم ملی فوتبال از جمله افراد شاخص حاضر در ورزشگاه هستند.

بیرانوند نجات دهنده پرسپولیس در ابتدای بازی

بازی رأس ساعت ۱۹:۳۰ با سوت محند قاسم سارای داور عراقی آغاز شد. در دقیقه دو، و در جریان اولین موقعیتی که بازیکنان استقلال روی دروازه پرسپولیس خلق کردند در برخورد دنیس بگانوویچ با مسعود ریگی بازیکن حریف مصدوم شد، داور پس از بازبینی صحنه با کمک سیستم داور ویدئویی VAR پنالتی اعلام کرد که دنیس بگانوویچ پشت توپ قرار گرفت و ضربه او را علیرضا بیرانوند به زیبایی مهار کرد.

پس از این پنالتی، دو موقعیت متوالی کرنر برای استقلال تاجیکستان به وجود آمد که حاصلی برای این تیم نداشت. در ادامه پرسپولیسی‌ها سوار بر بازی شدند و در دقیقه ۹ علی نعمتی از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه رستم یتیموف به بیرون رفت.

پرسپولیس در ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه اول کاملاً توپ و زمین بازی را در اختیار داشت و در دقیقه ۱۱ دانیال اسماعیلی فر از سمت راست فرار خوبی را به سمت دروازه استقلال انجام داد و سانتر او با ضربه سر شهاب زاهدی همراه شد که با دخالت دروازه بان استقلال توپ راهی کرنر شد.

در دقیقه ۱۲ محمد عمری در میانه‌های زمین پس از اینکه یکی، دو بازیکن حریف را از پیش رو برداشت با خطا متوقف شد، پس از آن توپ توسط سروش رفیعی روی دروازه استقلال تاجیکستان سانتر شد که با واکنش رستم یتیموف همراه شد و در ریباند وحدت هنانوف نتوانست به توپ ضربه وارد کند و به بیرون رفت.

حمله‌های پرسپولیس ادامه دار بود و در دقیقه ۱۶ محمد عمری پاس در عمقی برای دانیال اسماعیل فر ارسال کرد که این بازیکن در آفساید بود. پس از چند موقعیت برای پرسپولیس، بازیکنان استقلال تاجیکستان برای دقایقی صاحب توپ شدند و از سمت راست حمله‌ای را به سوی دروازه پرسپولیس تدارک دیدند که دژالیلوف در محوطه جریمه پرسپولیس و بدون اینکه به کسی برخورد کند تعادل خود را از دست داد و توپ بی حاصل به بیرون رفت.

چند دقیقه‌ای بازیکنان پرسپولیس بازی مالکانه‌ای را در میانه زمین از خود به نمایش گذاشتند و در دقیقه ۲۴ ارسال سروش رفیعی را سنین سبایی به کرنر فرستاد که آن کرنر حاصلی برای پرسپولیس نداشت.

در دقیقه ۲۸ و روی فرار سریع محمد عمری در نزدیکی محوطه جریمه، احسان پنجشنبه این بازیکن را با خطا متوقف کرد که در پشت توپ سروش رفیعی ایستاد و ضربه ایستگاهی او با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.

بازیکنان استقلال تاجیکستان که از سرعت خوبی برخوردار بودند، چند بار از سمت راست نفوذهای خوبی را داشتند که با دفاع بازیکنان پرسپولیس مواجه شدند. در یکی از این موقعیت‌ها و در دقیقه ۳۳ کمالوف در برخورد با گئورگی گولسیانی نقش بر زمین و از ناحیه دست دچار مصدومیت شد.

در دقیقه ۳۷ و روی فرار خوب علی نعمتی، شوت سرکش این بازیکن با واکنش خوب دروازه بان استقلال تاجیکستان همراه شد. در دقیقه ۳۸ بازیکنان استقلال تاجیکستان موقعیت خوبی را روی دروازه پرسپولیس خلق کردند، پاس کات بک تبرز اسلاموف به کمالوف رسید و شوت این بازیکن به بالای دروازه رفت.

در دقیقه ۴۲، موقعیت خوبی برای پرسپولیس به وجود آمد و ضربه کاشته شهاب زاهدی به دیوار دفاعی بازیکنان استقلال تاجیکستان برخورد کرد و در ادامه شوت سرکش سعید صادقی پس از برخورد به بازیکن تاجیکستان وارد دروازه شد تا اولین گل پرسپولیس در این بازی به ثبت برسد.

بدین ترتیب نیمه اول این بازی پس از سه دقیقه وقت اضافه با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.