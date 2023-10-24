وسایل نقلیه توقیفی در ایوانکی تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبدالهی از اجرای دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، از پارکینگهای نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در حوزه قضائی ایوانکی خبر داد.
وی گفت: در اجرای آن دستورالعمل و به منظور حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت اشخاص، بازدید از پارکینگهای نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در ایوانکی انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در این پارکینگ وسایلنقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین مجازات اسلامی، رسیدگی به تخلفات رانندگی، امور گمرکی نگهداری میشوند که بنا شد سریعاً و بهطور قانونی ساماندهی شوند.
عبدالهی با اشاره به برخی از مصوبات ساماندهی پارکینگهای ایوانکی گفت: دانه شماری و تفکیک وسایل نقلیه رسوبی و غیر رسوبی، افزایش تجهیزات حفاظت فیزیکی و دوربینهای نظارتی و تهیه لیست مشخصات جمیع وسایل موتوری توقیف شده از سوی فراجا برای تعیین تکلیف در مرجع قضائی را میتوان عنوان کرد.
وی افزود: توقیف وسایل نقلیه توسط مأمورین جز در موارد مصرح قانونی و یا برابر دستور مقام قضائی ممنوع است.
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