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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۵

رئیس کل دادگستری استان سمنان:

وسایل نقلیه توقیفی در ایوانکی تعیین تکلیف شوند

وسایل نقلیه توقیفی در ایوانکی تعیین تکلیف شوند

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از اعلام ضرب الاجل دادگستری استان برای ساماندهی وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های ایوانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبدالهی از اجرای دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، از پارکینگ‌های نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در حوزه قضائی ایوانکی خبر داد.

وی گفت: در اجرای آن دستورالعمل و به منظور حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت اشخاص، بازدید از پارکینگ‌های نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در ایوانکی انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در این پارکینگ وسایل‌نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین مجازات اسلامی، رسیدگی به تخلفات رانندگی، امور گمرکی نگهداری می‌شوند که بنا شد سریعاً و به‌طور قانونی ساماندهی شوند.

عبدالهی با اشاره به برخی از مصوبات ساماندهی پارکینگ‌های ایوانکی گفت: دانه شماری و تفکیک وسایل نقلیه رسوبی و غیر رسوبی، افزایش تجهیزات حفاظت فیزیکی و دوربین‌های نظارتی و تهیه لیست مشخصات جمیع وسایل موتوری توقیف شده از سوی فراجا برای تعیین تکلیف در مرجع قضائی را می‌توان عنوان کرد.

وی افزود: توقیف وسایل نقلیه توسط مأمورین جز در موارد مصرح قانونی و یا برابر دستور مقام قضائی ممنوع است.

کد مطلب 5920915

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