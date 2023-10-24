به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان از ساعت ۱۹:۳۰ و در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری دو بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.

سعید صادقی در دقیقه ۴۲ تک گل پرسپولیس و این نیمه را به ثمر رساند. این بازیکن در نیمه دوم و در دقیقه ۷۰ گل دوم و پرسپولیس را وارد دروازه استقلال کرد.

درخشش بیرانوند در نیمه اول مانع گلزنی استقلالی‌ها شد

در نیمه اول این بازی و در همان دقایق ابتدایی داور به سود تیم استقلال تاجیکستان پنالتی اعلام کرد که با مهار این پنالتی توسط علیرضا بیرانوند پرسپولیسی‌ها روحیه خود را حفظ کردند و در دقیقه ۴۲ سعید صادقی با شوتی زیبا توانست قفل دروازه استقلال تاجیکستان را باز کند و گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند.

نیمه دوم بازی از ساعت ۱۹:۳۶ آغاز شد. در نیمه دوم یحیی گل محمدی دست به تغییر در تیم خود زد و مهدی ترابی و سینا اسدبیگی به جای سروش رفیعی و محمدحسین کنعانی زادگان وارد زمین شدند. در تیم استقلال تاجیکستان هم اوکورو جایگزین احسان پنشنبه شد.

پرسپولیسی‌ها همانند نیمه اول بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۴۷ روی حرکت خوب سعید صادقی «اوکورو» بازیکن استقلال روی او مرتکب خطا شد و در ریباند موقعیت خوبی برای محمد عمری به وجود آمد اما شوت این بازیکن با اختلاف زیادی به بیرون رفت.

در نیمه دوم و با آمدن مهدی ترابی فاز تهاجمی پرسپولیس تقویت شده و شاگردان یحیی گل محمدی در میان تشویق هواداران بسیار منظم تر بازی می‌کنند. در دقیقه ۴۹ سعید صادقی صاحب توپ شد و ضربه فنی و پای راست او را رستم یتیموف به راحتی مهار کرد.

بازیکنان استقلال در دقیقه ۵۰ حمله‌ای را به سوی دروازه پرسپولیس تدارک دیدند که سنین سبایی روی وحدت حنانوف مرتکب خطا شد و این موقعیت سودی برای استقلال تاجیکستان نداشت. در دقیقه ۵۳ سعید صادقی از سمت راست صاحب توپ شد و در یکی به دویی که داشت توپ را به مسعود ریگی پاس داد اما ضربه این بازیکن شدت کافی را نداشت و آرام از کنار دروازه راهی اوت شد.

در دقیقه ۵۶ مهدی ترابی حرکت خوبی را به سمت دروازه استقلال داشت و پاس در عمق او در محوطه جریمه به محمد عمری رسید و این بازیکن در مصافی تک به تک به دروازه بان حریف ناکام بود و توپ راهی کرنر شد که حاصلی برای شاگردان گل محمدی نداشت.

بازی لحظاتی آرام دنبال شد و توپ در میانه‌های زمین گردش داشت. در دقیقه ۶۲ کمالوف فرار خوبی از میانه‌های زمین داشت و پس از جا گذاشتن یکی، دو بازیکن پرسپولیس در حالی که می‌رفت تا با علیرضا بیرانوند تک به تک شود توسط گئورگی گولسیانی نقش بر زمین شد و داور به مدافع گرجستانی پرسپولیس کارت زرد نشان داد. پس از آن ضربه کاشته دژالیلوف را بیرانوند به زیبایی مهار کرد و در ریباند مسعود ریگی با ضربه قیچی برگردان توپ را دور کرد.

در دقیقه ۶۷ دانیال اسماعیلی فر صاحب توپ شد و بازیکن مقابل خود را به خوبی از پیش رو برداشت و توپ را سانتر کرد که شهاب زاهدی موفق نشد به توپ ضربه بزند و پس از برخورد به مدافع استقلال راهی کرنر شد. کرنر را ریگی سانتر کرد که ضربه سر وحدت حنانوف از بالای دروازه راهی اوت شد.

اتفاقی که برای نخستین بار در ایران رخ داد

در دقیقه ۷۰ مهدی ترابی به سمت دروازه استقلال فرار کرد و توپ را به شهاب زاهدی رساند و این بازیکن با پشت پا پاسی را برای سعید صادقی فرستاد که این بازیکن در مصافی تک به تک با دروازه‌بان حریف موفق شد توپ را به تور دروازه استقلال بچسباند که داور ابتدا گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد که پس از بازبینی صحنه توسط VAR گل سالم اعلام شد و حساب کار دو بر صفر به سود پرسپولیس شد.

پس از گل دوم پرسپولیس بازی آرام دنبال شد و پاسکاری های متوالی از بازیکنان دو تیم را شاهد بودیم. در دقیقه ۷۱ شروین به جای سبایی برای استقلال تاجیکستان وارد زمین و در دقیقه ۸۳ میلاد سورگی جانشین شهاب زاهدی در پرسپولیس شد. هواداران پرسپولیس از دقیقه ۸۸ رفته به رفته ورزشگاه را ترک کردند.

در آغاز وقت های اضافه نیمه دوم، مهدی ترابی یکی به دوی خوبی را با محمد عمری انجام داد اما در مصافی تک به تک با دروازه بان استقلال تاجیکستان نتوانست گل سوم را برای پرسپولیس به ثمر برساند. در ادامه و در دقیقه ۲+۹۰، نبیل باهویی به جای سعید صادقی و امید عالیشاه به جای محمد عمری برای پرسپولیس وارد زمین شدند.

این بازی در پایان با برتری دو بر صفر پرسپولیس همراه شد با این نتیجه سرخپوشان ۶ امتیازی شدند و استقلال تاجیکستان یک امتیازی باقی ماند.

در دقیقه ۳+۹۰، در حالی که نبیل باهویی می رفت تا با دروازه بان استقلال تک به تک شود توسط مدافع این تیم در محوطه جریمه سرنگون شد و داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR برای پرسپولیس پنالتی اعلام نکرد.

بدین ترتیب دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال تاجیکستان با برتری ۲ بر صفر سرخپوشان در ورزشگاه آزادی به پایان رسید. پرسپولیس که پیش از این دیدار در رده دوم گروه E قرار داشت، با سه امتیاز کسب شده از دیدار امروز ۶ امتیازی شد و به دلیل تفاضل کمتر نسب به النصر عربستان در رده دوم گروه E باقی ماند. تیم استقلال تاجیکستان هم با یک امتیاز در قعر این گروه باقی ماند.