تسهیلات صندوق هنر راهگشای تولید آثار فاخر است

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله حسنی شامگاه سهشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر استان زنجان که با حضور مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر برگزار شد، با بیان اینکه اگر به دنبال گرهگشایی از مشکلات عرصه هنر هستیم، تسهیلات صندوق اعتباری هنر میتواند بهترین راهکار باشد، گفت: با تحقق این امر میتوان زمینه تولید آثار فاخر را فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه نگاه استانی صندوق اعتباری هنر و حضور در استانها برای تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه هنر، کار بسیار ارزشمندی است، اظهار کرد: بیتردید اگر به دنبال بهرهمندی بیشتر از میراث معنوی بزرگان حوزه فرهنگ و هنر هستیم، باید این مسیر تداوم داشته باشد.
این مسئول با تاکید بر اینکه یکی از وظایف مهم ما شناساندن چهرههای برجسته در حوزه علم، فرهنگ، هنر و ادب این سرزمین است، ادامه داد: ما نیز معتقدیم عرصه فرهنگ و هنر زنجان امروز با چالشهای زیادی مواجه است اما باید با اتخاذ رویکردهایی تلاش کنیم تا این دغدغهها کمرنگتر شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در ادامه با ابراز تاسف از اینکه زنجان با وجود برخورداری از هنرمندان زیاد، فقط یک نفر با نشان درجه یک هنری دارد که این یک دغدغه محسوب میشود، خاطرنشان کرد: اگر اصرار داریم که هنرمندان باید درجه یک هنری دریافت کنند، این است که سطح علمی آنها ارتقا پیدا کند و این خود باعث خواهد شد تا این افراد به عنوان اعضای هیئت علمی مراکز علمی و آموزشی انتخاب شوند.
حسنی با یادآوری اینکه صندوق اعتباری هنر طی دو سال اخیر فعالیتهای خوبی داشته است، افزود: خوشبختانه روند فعالیت این صندوق به گونهای بوده که بخش اعظم از مشکلات هنرمندان به واسطه اعطای تسهیلات بدون بهره مرتفع شده است.
در این مراسم از ۲۰ پیشکسوت عرصه فرهنگ و هنر استان زنجان تجلیل شد.
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