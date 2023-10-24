به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در سازمان ملل با بیان اینکه "امروز وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تلاش کرد به اشتباه ایران را مقصر بداند" گفت: ایران قاطعانه این اتهامات بیاساس را رد میکند. ایران با جامعه بینالمللی در تأیید درخواست برای آتشبس فوری و توقف تجاوزات نظامی بیامان رژیم اسرائیل و نیز ضرورت توقف آوارگی اجباری بیش از یک میلیون نفر از غزه همسو است.
امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد سه شنبه شب به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل در باره تحولات خاورمیانه و سرزمینهای اشغالی فلسطین گفت: ما شاهد کشتارهای وحشیانه، جنایات و مجازات دسته جمعی مردم فلسطین در غزه هستیم که نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه است. حملات تروریستی به بیمارستان الاهلی که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰۰ غیرنظامی بیگناه از جمله زنان و کودکان شد، تنها میتواند یک جنایت جنگی شنیع باشد.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: همانطور که دبیرکل سازمان ملل در نشست امروز تاکید کرد، عملیات ۷ اکتبر فلسطین در خلاء انجام نشد. برای دههها، فلسطینیان از تاریخ دردناکی از اشغال، تجاوز، تبعیض و تحمیل سیاستهای آپارتاید توسط رژیم اسرائیل رنج بردهاند.
ایروانی تصریح کرد: به رغم حمایت مؤثر اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل از تصویب قطعنامههای متعدد مجمع عمومی در تأیید حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و حمایت از مبارزات مشروع آنان از جمله از مقاومت مسلحانه، شورای امنیت متأسفانه در اقدام قاطع با موانعی روبرو بوده است. این مانع در درجه اول ناشی از حمایتهای بیقیدوشرط آمریکا است که از حق وتو خود در بیش از ۴۰ قطعنامه در شورای امنیت استفاده کرده است. انفعال شورای امنیت به طرز تکاندهندهای به رژیم اشغالگر جسارت وقیحانهای بخشیده تا به ارتکاب جنایات فجیعتری دست بزند.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: حقوق مسلم فلسطینیان، از جمله حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت، پیوسته با انکار و نقض شدید رژیم اشغالگر اسرائیل روبرو شده است.
ایروانی افزود: جامعه بینالملل، همراه با شورای امنیت، تعهدات اخلاقی و حقوقی دارند که نیازمند اقدام فوری است. تعهد آنها برای ارایه حمایت همهجانبه از فلسطینیها، که شامل توقف تجاوز نظامی اسرائیل، برقراری آتشبس فوری، تضمین دسترسی بشردوستانه بدون مانع، بازگشایی گذرگاه مرزی رفع و تسهیل تحویل سریع تجهیزات ضروری به غزه است، باید تشدید شود.
سفیر ایران در سازمان ملل با اشاره به اظهارات امروز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه دولت جو بایدن گفت: امروز وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تلاش کرد به اشتباه ایران را مقصر بداند. ایران قاطعانه این اتهامات بیاساس را رد میکند. تعهد ما به صلح و ثبات منطقهای تزلزلناپذیر است. ایران با جامعه بینالمللی در تأیید درخواست برای آتشبس فوری و توقف تجاوزات نظامی بیامان رژیم اسرائیل و نیز ضرورت توقف آوارگی اجباری بیش از یک میلیون نفر از غزه، همسو است.
ایروانی تاکید کرد: حمایت بیچونوچرای ایالات متحده از اشغال و تجاوز، آمریکا را به بخش بزرگی از معضلات تبدیل کرده است. ایالات متحده با همسویی آشکار خود با متجاوزان به قیمت کشته شدن مردم بیگناه فلسطین، درگیری را تشدید کرده است. ازاینرو، ارایه سریع پشتیبانی نظامی و لجستیکی از رژیم ستمگر اشغالگر، آمریکا را شریک جرم در کشتار وحشیانه مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه کرده است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: مایه تأسف است که امروز در این سالن، ایالات متحده و برخی کشورهای غربی تلاش کردند تا قربانی را بهعنوان مقصر بهجای خاطی معرفی نمایند. آنها دفاع از خود و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را با تروریسم یکی میدانند و تلاش میکنند به رژیم اشغالگر اسرائیل حق ناعادلانه دفاع از خود اعطا کنند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: حقوق بینالملل در این مورد روشن است: هیچ شرطی برای رژیم اشغالگر برای استناد به حق دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور وجود ندارد.
نماینده دایم ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به حمایت کامل خود از حقوق مشروع مردم فلسطین ادامه میدهد. تعهد ما این است که تا پایان اشغال در کنار آرمان فلسطین باشیم.
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