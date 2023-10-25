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۳ آبان ۱۴۰۲، ۶:۴۶

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

شکست تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان ایران برابر چین

شکست تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان ایران برابر چین

تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان در پنجمین مسابقه خود در بازی های پاراآسیایی هانگژو برابر چین شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی بسکتبال باویلچر کشورمان در پنجمین مسابقه‌ خود در بازی های پاراآسیایی هانگژو برابر چین قرار گرفت و با نتیجه ۷۵ بر ۲۷ نتیجه را به حریف قدرتمند خود که از امتیاز میزبانی و حمایت پرشور تماشاگرانش بهره می برد، واگذار کرد.

فتانه پورات، مهسا سعادت،زهرا حبیبی،رقیه امیری و سمیه کهزادپور بازیکنان ایران در شروع این بازی بودند که با نظر آزاده معینی به میدان رفتند.

ملی پوشان ایران در نیمه نخست با نتیجه ۴۳ بر ۱۵ نتیجه را به حریف واگذار کردند و در نیمه دوم هم ۳۲ بر ۱۲ شکست خوردند و در مجموع با نتیجه ۷۵ بر ۲۷ مقابل تیم چین که از شانس مسلم قهرمانی برخودار است، ناکام ماندند.

مسابقات بسکتبال باویلچر بانوان در این دوره از رقابت‌ها به صورت دوره ای برگزار شد که طی آن تیم ایران در دو بازی نخست برابر ژاپن و تایلند شکست خورد و در بازی سوم و چهارم برابر لائوس و کامبوج به پیروزی رسیده بود.

تیم ملی ایران با توجه به نتایج کسب شده فردا برای کسب عنوان سومی و مدال برنز به مصاف تایلند خواهد رفت.

کد مطلب 5921122

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