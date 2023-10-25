اله وردی دهقانی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به واحدهای بزرگ صنعتی در برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس برخی مواقع برای کمک به توسعه یک فناوری تکنولوژی و یا یک خدمات و برای توسعه آنها و به این جهت که مشوقی برای برخی از کارها باشد تسهیلات و تشویق‌هایی را در نظر می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید درآمد داشته باشد و نمی‌شود برای هر بخشی معافیت‌های مالیاتی ادامه داشته باشد ادامه داد: در همین راستا در برنامه هفتم که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد اعلام شد که همه معافیت‌های مالیاتی حذف شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: اما مجلس با این موضوع مخالفت کرد و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دانش بنیان‌ها را نه تنها لغو نکرد بلکه آن را تقویت هم کرد.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: با اعطای این اعتبار مالیاتی صنایع تشویق می‌شوند که اقدام به توسعه زنجیره ارزش خود با استفاده از محصولات شرکت‌های دانش بنیان کنند و شرکت‌های دانش بنیان هم به این وسیله با رونق مواجه می‌شوند و محصولات آنها به فروش می‌رسد.

دهقانی با بیان اینکه با این اقدام از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود ادامه داد: علاوه بر این اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منجر به ارزآوری هم برای دولت می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: از سوی دیگر هنوز مدت زمان زیادی از تصویب اعطای این اعتبار مالیاتی به واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ صنعتی نمی‌گذرد و هنوز شاهد اثرات اعطای آن نبوده‌ایم و در مقابل معافیت‌هایی مالیاتی را در کشور داریم که حدود یک تا دو دهه است پابرجا هستند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: تحقیق و توسعه پیش زمینه پیشرفت و توسعه هر کشور است ما هر چه که به دست می‌آوریم از تحقیق و پژوهش است به همین دلیل باید به این مسئله توجهی جدی شود که مورد توجه مجلس هم قرار گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: با اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در واقع هم دولت هم شرکت‌های دانش بنیان و هم شرکت‌های بزرگ صنعتی در کشور منتفع می‌شوند و یک رابطه چند سر سود برای آنها به وجود می‌آید.