نقش ضعیف احزاب در مهندسی انتخابات گیلان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: انقلاب اسلامی بر پایه دموکراسی و مردم سالاری دینی شکل گرفته و دوام و قوام پیدا کرد و بر همین اساس یکی از پیش شرط‌های مردم سالاری برپایی انتخابات و نظرخواهی از مردم است.

با توجه به قرارگیری در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به عنوان حساس‌ترین قوه تصمیم گیری و تصمیم ساز کشور، سری به محافل داغ سیاسی استان گیلان زدیم تا وضعیت فعالیت‌های سیاسی استان را مورد واکاوی قرار دهیم.

محافل شبانه تا کادر سازی انتخاباتی در گیلان

از قرار معلوم با قطعی شدن حضور شمار زیادی از کاندیداها پس از انجام ثبت نام نهایی برای انتخابات مجلس، گعده های سیاسی استان وارد مرحله جدیدی از پویایی و تحرک شده تا جایی که نشست‌های شبانه و گاهاً روزانه برخی از دواطلبان نمایندگی مجلس در گیلان شکل رسمی پیدا کرده است، در برخی حوزه‌های انتخابیه بویژه مرکز استان و حتی برخی شهرستان‌ها کادرسازی انتخاباتی شکل گرفته و لیدرهای انتخاباتی دنبال یارکشی در یک همایش سیاسی هستند، اگر چه حضور فعالان سیاسی و گزینه‌های احتمالی انتخابات در مراسم و محافل مختلف از جمله ختم و جشنواره و نماز جمعه از ماه‌ها قبل آغاز شده است.

انتخابات در گیلان همیشه دستخوش فراز و نشیب‌های فراوانی بوده اما اقبال عمومی مردم برای شرکت در انتخابات و پای صندوق‌های رأی اگر چه به عملکرد نمایندگان مجلس و مدیران بستگی دارد اما غیرت دینی و ملی گیل مردان و گیل زنان نشان داده که همیشه در صحنه‌های مهم و حساس سیاسی پای انقلاب و آرمان‌های شهدا و امامین انقلاب همانند کوه «درفک» ایستاده‌اند.

شرایط اقلیمی و تعدد قومیت‌ها در گیلان به گونه‌ای است که بافت انتخابات را در این استان به همان شکل «سنتی» نگه داشته است و از طرفی عملکرد ضعیف احزاب در شکل دهی و مهندسی انتخابات سبب شده تا مردم چندان شناختی نسبت به آنها نداشته و کمتر به «لیست» رأی دهند و این عدم شناخت و جایگاه مردمی احزاب، پای داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی را به دورترین نقطه روستایی گیلان می‌کشاند تا برای جلب آرای مردم دست به دامان «وعده ها» شوند.

استان گیلان دارای ۱۱ حوزه برای انتخابات مجلس بوده که در مجموع ۱۳ نماینده را در بر می‌گیرد، آنطور که متولیان برگزاری انتخابات استان گفته‌اند تاکنون ۶۸۳ نفر برای ثبت نام نهایی انتخابات مجلس در گیلان اقدام کردند. در مجموع ۴۳ نماینده ادورا گذشته در انتخابات حوزه‌های مختلف گیلان شرکت کرده‌اند و همه گرایش‌ها و سلایق در این دوره حضور دارند.

افزایش بیش از ۴۶ درصدی اعلام داوطلبی برای نمایندگی مجلس

آمارها نشان می‌دهد؛ که ۲۷۴ نفر از کل داوطلبان شغل خود را کارمند و ۳۰ نفر استاد دانشگاه، ۹۹ نفر بازنشسته، ۶۱ نفر شغل آزاد، ۲۲ نفر وکیل یا قاضی، ۱۳ نفر پزشک، ۱۲ نفر داری شغل نظامی، ۸ نفر روحانی، ۶۵ نفر فرهنگی، ۷ نفر نیز وضعیت شغلی خود را بیکار، ۷۹ نفر سایر موارد و ۱۳ نفر نیز شغل خود را نمایندگی مجلس اعلام کرده‌اند.

۵۶ درصد داوطلبان سن زیر ۵۰ سال دارند و ۷ درصد بین ۳۰ تا ۳۵ سال، ۱۶ درصد بین ۳۶ تا ۴۰ سال، ۱۹ درصد بین ۴۱ تا ۴۵ سال، ۱۴ درصد سنین ۴۶ تا ۵۰ سال، ۱۹ درصد سن ۵۱ تا ۵۵ سال، ۱۴ درصد سن ۵۶ تا ۶۰ سال ،۹ درصد سنین ۴۱ تا ۶۵ سال و دو درصد نیز سن ۶۶ تا ۷۰ سال هستند.

در دوره دوازدهم نسبت به دوره یازدهم شاهد افزایش ۴۶.۲ درصد اعلام داوطلبی هستیم به نحوی که ۲۱۶ نفر بیشتر از دوره قبل ثبت نام کردند که ۱۱ درصد داوطلبان به تعداد ۷۳ نفر از بانوان و ۸۹ درصد به تعداد ۶۱۰ از آقایان هستند.

گیلان داری ۱۳ کرسی در مجلس شورای اسلامی است و براساس آمار ثبت نام کنندگان تقریباً به ازای هر کرسی مجلس در گیلان ۵۲ نفر اعلام داوطلبی در دوره دوازدهم کرده‌اند.

در حوزه انتخابیه رشت و خمام ۲۰۵ نفر، رودسر و املش ۷۱ نفر تالش رضوانشهر و ماسال ۷۰ نفر، لاهیجان و سیاهکل ۶۹ نفر، فومن و شفت ۵۰ نفر، رودبار ۴۴ نفر، لنگرود ۴۰ نفر، بندرانزلی ۳۹ نفر، آستارا ۳۷ نفر، آستانه اشرفیه ۳۴ نفر و در صومعه سرا ۲۴ نفر ثبت نام خود را قطعی کرده‌اند.

لیست‌ها در پایتخت رأی سازی می‌کنند

«غلامرضا دولتی» فعال سیاسی و اصولگرا در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت در انتخابات چهار مؤلفه مهمی که رهبری به آن تاکید ویژه داشتند که باید مد نظر متولیان امر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مقدمات کار و فعالیت احزاب و جریانات سیاسی در کشور و گیلان فراهم شده است، افزود: هر دو جریان سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب دنبال برنامه ریزی، تمهید مقدمات و گزینه یابی برای انتخابات هستند.

این فعال سیاسی گیلان با بیان اینکه نقش احزاب و جریانات سیاسی به بینش سیاسی مردم بستگی دارد، گفت: احزاب و تشکل‌های سیاسی در شهرستان‌ها همانند مراکز استان‌ها و پایتخت نیست که نقش محوری در انتخابات دارند، در عین حال بی تأثیر هم نیستند.

دولتی با اشاره به اینکه در پایتخت لیست‌ها رأی سازی می‌کنند، اضافه کرد: راه حضور در مجلس در تهران حضور و قرارگیری در لیست احزاب و جریانات سیاسی است و این مهم در شهرستان‌ها اینگونه نیست.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید انتخابات و بایدهای و نبایدهای آن افزود: قانون جدید انتخابات برای احزاب و جریانات سیاسی جایگاه و ارزش خاصی قائل شده و دست این احزاب را برای فعالیت باز گذاشته است.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه جریانات سیاسی و احزاب بیشتر در بین خواص طرفدار و دنباله رو دارند، گفت: در خصوص میزان شناخت مردم نسبت به احزاب و تشکل‌های سیاسی باید مطالعه و بررسی بیشتری صورت گیرد.

دولتی با بیان اینکه مردم دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب را کم و بیش می‌شناسند، اضافه کرد: با گسترش رسانه‌ها و فضای مجازی این دو جریان و تفکرات و عقاید آنها بیشتر در جامعه مورد تبیین قرار گرفت.

وی با اشاره به رفتار و گفتار خلاف واقع برخی از جریانات سیاسی افزود: برخی جریانات سیاسی برای بازیابی جایگاهشان نزد مردم و همچنین اخذ آرای عمومی، ممکن است صادقانه سخن نگویند.

بصیرت سیاسی در جامعه تقویت شود

این فعال سیاسی گیلان با تاکید بر لزوم تقویت بصیرت سیاسی در جامعه بیان کرد: جهاد جریان شناسی سیاسی باید در جامعه به راه افتد.

دولتی با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه در انتخابات و سایر آوردگاه‌های سیاسی اضافه کرد: رسانه متعهد و صادق باید جایگاه مجلس و انتخابات را در نظام سیاسی کشور مورد تبیین و واکاوی قرار دهد.

وی با اشاره به انتشار خبر فعال سازی ۲۰۰ شبکه محلی ویژه انتخابات افزود: راه اندازی این تعداد شبکه‌ها از سوی صدا و سیما برای انتخابات آتی کار ارزشمندی است و می‌تواند نقش مهمی در تبیین جایگاه این رویداد سیاسی داشته باشد.

این فعال سیاسی با اشاره به عملکرد ضعیف نمایندگان گیلان در این دوره بیان کرد: در عین حال اما نباید منکر تلاش‌های افراد شد، هرچند مجلس شورای اسلامی در کلان عملکرد قابل دفاعی دارد.

دولتی با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر گیلان در بخش‌های مختلف اضافه کرد: وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارزشمند در گیلان نباید این استان را جزو مناطق کم برخوردار و محروم دید!

انتقاد از حالت انفعالی صنعت و تولید در جنوب گیلان

این فعال سیاسی با انتقاد از حالت انفعالی صنعت و تولید در جنوب گیلان بیان کرد: سهم شهرستان رودبار در احیای واحدهای راکد که در دولت سیزدهم به آن وعده داده شده چقدر است!؟ چرا تاکنون اقدامی برای احیای واحدهای تولیدی منفعل در جنوب گیلان صورت نگرفته است؟

دولتی با بیان اینکه نمایندگان باید جایگاه واقعی خویش را بشناسند، گفت: مردم از نماینده انتظار دارند که جایگاه خود را در حد تغییر مدیران میانی و پایین دست، تنزل نبخشد.

وی با بیان اینکه نماینده باید در تراز جمهوری اسلامی و مردم عزیز باشد، افزود: یک نماینده موفق باید ضمن ارتقای جایگاه خویش در سطح ملی و فرا ملی، ظرفیت‌های استان را به خوبی بشناسد و نسبت به احصا، شکوفایی و توانمندسازی آن تلاش کند.

این فعال سیاسی گیلان با بیان اینکه شرکت در انتخابات هم وظیفه و هم حق قانونی ما است، گفت: شرکت در انتخابات ضمن تقویت نظام سیاسی به تصمیم سازی در سرنوشت افراد کمک می‌کند.

دولتی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات موجب تقویت اقتدار ملی می‌شود، اضافه کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران جایگاه و اهمیت مشارکت در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رأی را برای مردم تبیین کنند.

وی، ایجاد رقابت سالم را از ملزومات مشارکت حداکثری دانست و افزود: نهادهای مسئول راه را برای حضور و رقابت سالم و مهیج در انتخابات باز بگذارند.

عملکرد نمایندگان ضعیف است

«مجید علیدوست» یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به عملکرد ضعیف احزاب در کشور و گیلان پیش بینی می‌شود میزان مشارکت نسبت به قبل پایین باشد اما در این خصوص نمی‌توان نظر قطعی داد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه تنور انتخابات بعد از تأیید صلاحیت‌ها داغ می‌شود، گفت: ورود افراد نام آشنا از شهرستان‌های دیگر در حوزه انتخابیه مرکز استان، فضای انتخابات در رشت را وارد فاز جدیدی کرده البته پیش داوری در این خصوص تا اعلام تأیید صلاحیت‌ها کار درستی نیست.

علیدوست با تحلیلی متفاوت از شرایط و وضعیت انتخابات در رشت اضافه کرد: تأیید صلاحیت فعالان سیاسی از تمام جریانات و احزاب می‌تواند میزان مشارکت را به شکل قابل توجهی بالا ببرد و از این رو انتظار می‌رود نسبت به تأیید صلاحیت افراد سخت گیری نشود.

وی با اشاره به افراد نوظهور در مارتن انتخابات رشت، افزود: ورود چهره‌های جوان و جدید در انتخابات مجلس شورای اسلامی رشت موجب شورانگیزی و هیجان می‌شود.

نقش ضعیف احزاب در مهندسی انتخابات

این فعال سیاسی با نگاهی ناامیدانه به فضای مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی در رشت اضافه کرد: دوره گذشته به علت عدم تأیید صلاحیت برخی افراد میزان مشارکت در رشت به ۲۳ درصد رسید و این دوره در صورت عدم تأیید صلاحیت افراد شاخص، به زیر ۲۰ درصد می‌رسد.

علیدوست با اشاره به نقش ضعیف احزاب در مهندسی انتخابات، بیان کرد: احزاب در گیلان به ویژه در انتخابات شورای شهر نشان داد که هیچ جای در بین مردم ندارند و همین نکته در بخش انتخابات مجلس هم صدق می‌کند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه نقش رسانه‌ها در مهندسی انتخابات تعیین کننده است، گفت: امروز تمام روستاها دسترسی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارند و از این رو کار فعالین سیاسی و نامزدهای انتخاباتی برای معرفی بهتر و کامل‌تر تا حدودی آسان شده است.

علیدوست با اشاره به عملکرد ضعیف نمایندگان گیلانی در این دوره، بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور طبیعی است که نمایندگان مجلس عملکردی متناسب با عملکرد نمایندگان ادوار را داشته باشند.

مردم احزاب را نمی‌شناسند

«سید مجتبی نعیمی» یکی از فعالان سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جایگاه احزاب و گروه‌های سیاسی در تصمیم سازی و مهندسی انتخابات در گیلان چندان برجسته نیست، چون اساساً پایگاه اجتماعی مؤثری ندارند.

وی با بیان اینکه شناخت مردم گیلان از احزاب و فعالان سیاسی بسیار کم است، افزود: نبود پایگاه اجتماعی از یک سو و همچنین باز تعریف برنامه‌ها و اهداف از سوی گروه‌ها و احزاب به ویژه در گیلان، نقش آنها را در بزنگاه‌های سیاسی مثل انتخابات کمرنگ کرده است.

این فعال سیاسی با اشاره به احاطه دشمن بر رسانه‌ها و فضای مجازی، اضافه کرد: نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در شورانگیزی انتخابات چندان مؤثر نیست چراکه عوامل این قضیه، محاط بر رسانه‌ها هستند.

نعیمی با اشاره به نقش تربیتی رسانه در انتخاب درست و اصلح، بیان کرد: می‌توان از بستر فضای مجازی و رسانه در راستای آگاهی بخشی، تربیت سیاسی و بصیرت افزایی استفاده کرد.

وی به تشریح پیش شرط‌ها و معیارهای یک نماینده اصلح و دلسوز پرداخت و افزود: یک نماینده باید یادش نرود باید جواب عملکردهایش را بدهد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی وارد ایستگاه دوازدهم می‌شود که آنچه که از پایش میدانی و گَپ و گُفت با فعالان سیاسی مختلف بر می‌آید نشان دهنده نقش ضعیف و کمرنگ احزاب و جریانات سیاسی در انتخابات مجلس در گیلان است و هنوز قطار انتخابات گیلان روی ریل «سنتی محور بودن» حرکت می‌کند.