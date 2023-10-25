۸۰ هزار تن گندم در استان سمنان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله رضایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان از افزایش خرید گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ خبر داد و بیان کرد: میزان خرید گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۱۸ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۷۶ هزار تن گندم خریداری شده تحویل اداره کل غله استان سمنان شد، تاکید کرد: پیش‌بینی تولید گندم سال قبل ۱۱۰ هزار تن بود و حدود ۱۰۹ هزار تن تولید شد.

معاون جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: بخشی از گندم تولیدی به عنوان خود مصرفی در اختیار کشاورز است و بخشی هم برای مصارف خانگی و صنعتی است و سطح زیر کشت گندم افزایش ندارد.

رضایی با تأکید بر اینکه سطح زیر کشت محصول گندم با توجه به کمبود منابع آبی افزایش ندارد افزود: امسال ۲۱ هزار هکتار زیر کشت گندم آبی و ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار زیر کشت دیم می‌رود.

وی با بیان اینکه امسال برنامه‌ریزی برای کشت گندم در سطح ۳۱ هزار و ۶۰۰ هکتار انجام شده است ابراز امیدواری کرد تا با اجرای اقدامات فنی و کارشناسی شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح باشیم و از این رو پیش‌بینی می‌شود امسال تولید گندم به بیش از ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ تن برسد.