جدیدترین شرایط شرکت در آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دندانپزشکان عمومی یا دانشجویان سال آخر دندانپزشکی (مشروط به فراغت از تحصیل حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که حائز شرایط یکی از بندهای زیر باشند، مجاز به شرکت در سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ خواهند بود:

۱. پایان خدمات قانونی (طرح نیروی انسانی) حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ یا معافیت از آن

۲. شروع خدمات طرح نیروی انسانی در مناطقی با ضریب محرومیت چهارپنجم و کمتر، حداکثر در فاصله ۳ ماه پس از فراغت از تحصیل (بدون توقف)

۳. مشمولان آیین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷»

۴. دانشجویان دندانپزشکی عمومی متأهل (به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان)

۵. مشمولان خدمت نظام وظیفه که در فرجه یک ساله یا در حین خدمت هستند و از نظر مقررات وظیفه عمومی مرتکب تخلفی نشده اند (موضوع مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی وزارت بهداشت مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱)

۶. افرادی که با استفاده از سهمیه استان های خاص در دوره دندانپزشکی عمومی پذیرفته شده اند، تنها با رعایت شرایط قانونی مربوط به انجام تعهدات سهمیه مذکور می توانند در آزمون شرکت کنند.

۷. افرادی که در آزمون دوره های قبل با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده ولی انصراف داده اند، مجاز به استفاده از این سهمیه در آزمون دوره سی و هشتم نیستند. (موضوع ماده ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ هیأت وزیران)

- گواهی مربوط به هریک از بندهای بالا باید در زمان ثبت نام یا مهلت احتمالی تمدید ثبت نام و تکمیل مدارک، در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شود.

- افرادی که مشمول هیچ یک از شرایط بالا نیستند، مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.

جزئیات مربوطه در اطلاعیه ها و دفترچه راهنمای سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اعلام خواهد شد.