شور انتخاباتی در بین گروه های سیاسی/ اتحاد اقوام برای مشارکت

خبرگزاری مهر - استان‌ها: از ابزارهای تحقق دموکراسی برگزاری انتخابات است، اهمیت این موضوع به گونه‌ای است که مردم انتخابات را به عنوان یک ابزار مهم سیاسی در جامعه رقم می‌زنند و منجر به شکل‌گیری یک دولت یا تعیین مجلس می‌شوند.

مشارکت مردم در انتخابات در دوران انقلاب اسلامی ایران (به عنوان یک الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه سایر جوامع و دولت‌هاست. در واقع رؤسای جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران با آرای مردم تعیین و انتخاب می‌شوند. از آنجایی که در کشورمان به طور میانگین سالانه یک انتخابات برگزار شده است، این نشان می‌دهد که کشورمان به مشارکت مردم در انتخاب سرنوشت خویش احترام می‌گذارد و آرای تک تک مردم را در تعیین سرنوشت خود مؤثر و مهم است.

جریانات سیاسی در حال یارگیری و تکمیل کاندیداهای لیست‌هایشان در انتخابات هستند؛ برخی احزاب استارت کار را زده و گزینش افراد ثبت نام کرده برای قرار گرفتن در لیست‌هایشان را آغاز کرده‌اند

کشور در آخرین ماه امسال انتخابات مهمی را در پیش‌رو دارد و بدیهی است که مشارکت مردم و حضور حداکثری آنها راهگشای مشکلات و راه دستیابی به آینده‌ای روشن در کشور است.

برگزاری انتخابات دو نهاد مهم نظام جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ با توجه به شرایط عمومی کشور، از جمله رخدادهای مهم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر است و بی شک چشم دوست و دشمن به مشارکت مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری است. شاید به همین دلیل بر خلاف تمام دوره‌های گذشته، تنور انتخابات در روزهای نخستین امسال از سوی رهبر معظم انقلاب روشن شد و از مسئولان مرتبط، تعیین راهبرد برای چهار محور مهم «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخاباتی» را مطالبه کردند و همه ارکان انتخابات را برای تحقق انتخاباتی «خوب، سالم و با مشارکت بالا» فراخواندند.

۵ حوزه انتخابی و ۶ نماینده در مجلس

استان کردستان نیز با داشتن پنج حوزه انتخابیه در شهرهای «بیجار»، «سقز و بانه»، «سنندج، دیواندره و کامیاران»، «قروه و دهگلان» و «مریوان و سروآباد» ۶ نفر نماینده مجلس دارد و مردم استان کردستان در انتخابات اسفند ماه سرنوشت این پنج حوزه انتخابیه را با آرای خود مشخص خواهند کرد.

به منظور اهمیت پرداختن به موضوع انتخابات و مشارکت مردم در این عرصه سیاسی خبرنگار مهر در گفت‌وگویی با جمعی از صاحبنظران احزاب استان کردستان به نظرات این افراد در خصوص انتخابات پرداخته است.

حضور گسترده مردم در انتخابات موجب اقتدار ایران اسلامی می‌شود

جمشید منتشلو، دکترای تاریخ و تمدن اسلامی، مدرس دانشگاه و عضو حزب مؤتلفه اسلامی و بسیج اساتید دانشگاه‌های استان کردستان درباره انتخابات معتقد است که انتخابات همیشه حساس و مهم است و هر دوره حساسیت و اهمیت خاص خودش را دارد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از انتخابات اهمیت زیادی دارد و حضور مردم در این دوره مهم‌تر است، چرا که در این ۲ سال اخیر شاهد برخی اتفاقات و حوادث داخلی و خارجی بودیم که اثرات زیادی داشته است.

حضور گسترده مردم در انتخابات هم توطئه دشمنان را خنثی می‌کند و هم موجب اقتدار ایران اسلامی می‌شود و دشمنان را در راه رسیدن به اهداف خود ناکام می‌گذارد

منتشلو به تلاش دشمنان در ایجاد ناامنی و تفرقه افکنی اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان می‌خواستند ضرباتی وارد کنند و اعتماد دولت و مردم را از بین ببرند و اعتماد بین آنها را خدشه‌دار کنند و دشمنان در همین راستا از هر راهی از جمله رسانه، سلبریتی‌ها، بازیگران و بازیکنان و فضای مجازی استفاده کردند و همه را درگیر جنگ شناختی کردند.

عضو حزب مؤتلفه اسلامی کردستان جنگ امروز را یک جنگ شناختی دانست و عنوان کرد: ما اکنون در یک جنگ شناختی دیگر قرار داریم و این مبارزه مردم است علیه یک جنگ شناختی دیگر که بیشتر نمود آنان در عرصه انتخابات است و حضور پرشور مردم می‌تواند اثرات جنگ شناختی را خنثی و بلکه بی‌اثر کند.‌

وی تاکید کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات هم توطئه دشمنان را خنثی می‌کند و هم موجب اقتدار ایران اسلامی می‌شود و دشمنان را در راه رسیدن به اهداف خود ناکام می‌گذارد.

لزوم گسترده مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو

کمال حیدرزاده، مسئول بنیاد مهدویت بیجار هم به اهمیت برگزاری انتخابات پرداخت و اظهار کرد: با علم به اینکه در اسفند ماه انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را در پیش داریم، می‌طلبد با توجه به نیاز کنونی جامعه اسلامی و همچنین اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی که داریم مردم عزیز ما مشارکت خوبی در برگزاری انتخابات داشته باشند.

وی افزود: انتظار می‌رود نمایندگان انتخابی نیز بتوانند دغدغه مردم را داشته باشند و در مجلس بتوانند در راستای رفع مشکلات مردم قدم بردارند.

ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار و تحکیم بنیان خانواده از موارد مهمی است که نمایندگان باید به آن توجه کنند

حیدرزاده به اهمیت رفع مشکلات مردم اشاره و تأکید کرد: لازم است نمایندگان پیش از ورود به مجلس فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی عمرانی داشته باشند و بعد از انتخابات در بحث اقتصادی و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار و تحکیم بنیان خانواده از موارد مهمی است که نمایندگان باید به آن توجه کنند.

حیدرزاده به انتظارات مردم از نمایندگان اشاره کرد و بیان داشت: انتظاری که مردم از نمایندگان دارند این است که به وظایف قانونی خود عمل کنند و در عزل و نصب‌ها کمتر دخالت داشته باشند و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اصلح نمایندگان کسی است که متعهد و متخصص باشند و در کار نمایندگی و قانون‌گذاری و نظارت بر قانون تبحر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این چند ماه باقی مانده تا پایان سال لازم است روند ثبات اقتصادی در بازار وجود داشته باشد و دولت کنترل بیشتری بر قیمت‌ها داشته باشد تا مردم ثبات را در بازار احساس کنند

احزاب در ایام انتخابات باید نقش سیاسی خود را بخوبی بازی کنند

دبیر حزب مردم سالاری استان کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: راهکار افزایش مشارکت مردم در انتخابات این است احزاب سیاسی نقش سیاسی خود را به خوبی بازی کنند.

محی‌الدین مرادی تصریح کرد: نگاهی اجمالی به نظام سیاسی کشورمان بیانگر این نکته است که احزاب به معنای حقیقی کلمه شکل نگرفته‌اند بلکه گروه‌های سیاسی بنام حزب در ایام انتخابات موقتاً فعالیت کرده و بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده‌ای میان نمایندگان حزبی و خود حزب وجود ندارد.

وی افزود: اگر آسیب‌ها و موانع برطرف شده و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد تأثیر بسزایی در کاهش خطاهای انتخاباتی داشته و مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد کرد.

مهمترین انتظار مردم کردستان تحقق عدالت و ایجاد رضایتمندی عمومی و تقویت، توسعه و ثبات امنیت در استان، پرهیز از نگاه سیاسی به مسئله قانونگذاری با تأکید بر منافع کشور است

وی به مهمترین انتظارات مردم از نمایندگان اشاره کرد و گفت: مهمترین انتظار مردم کردستان تحقق عدالت و ایجاد رضایتمندی عمومی و تقویت، توسعه و ثبات امنیت در استان، پرهیز از نگاه سیاسی به مسئله قانونگذاری با تأکید بر منافع کشور و مصالح کردستان در همه بخش‌ها و موضوعات نکته ضروری دیگری است که نباید مورد غفلت واقع شود.

دبیر حزب مردم سالاری استان کردستان به ویژگی‌های یک نماینده اصلح اشاره کرد و بیان داشت: یک نماینده باید مطلع به مسائل سیاسی و اسلام باشد یعنی هم به مسائل روز جامعه و جهان آگاهی داشته باشد و بی‌تفاوت نباشد و متعهد به دین خدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی و باورهای مردم باشد.

وی ادامه داد: داشتن شناخت نسبی نسبت به کلیه مسائل جاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و از مسائل ریز و درشت مردم سر در بیاورد و بتواند درد مردم را تشخیص دهد و نسبت به آن چاره‌جویی کند.

دبیر حزب مردم سالاری استان کردستان به اهمیت رفع مشکلات مردم اشاره کرد و ابراز داشت: اگر وضع اقتصادی مردم سامان پیدا کند و مثلاً مردم مأیوس نشوند از اینکه مشکلات اقتصادی حل نشود و امیدوار باشند و ببیند که مثلاً پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شود و یا ارزش پول کشور بهتر شود، همه اینها باعث می‌شود انتخابات بهتر و با مشارکت بالاتری نسبت به دو دوره قبل داشته باشیم.

وی لازمه حضور گسترده مردم در انتخابات را حضور کاندیدا از همه گروه‌های سیاسی دانست و عنوان کرد: اگر از همه گروه‌های سیاسی شرکت کنند و البته اگر شورای نگهبان از همه گروه‌های سیاسی تأیید صلاحیت داشته باشد، حتماً مشارکت بهتر هم خواهد شد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو نیاز است دولت با رفع مشکلات مردم زمینه مشارکت بیش از پیش مردم در این عرصه سیاسی را فراهم نماید، مردم نیز باید با مشارکت حداکثری خود به انتخاب نمایندگانی متعهد و دلسوز کمک کنند و بتوانند زمینه همکاری و تعامل دولت و مردم را برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند.