به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدعلی زلفی‌گل در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه تهران در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: سیدمحمد مقیمی رییس دانشگاه تهران هر سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه تهران گذرانده و «فرزند دانشگاه تهران» است، که امروز در کسوت ریاست دانشگاه تهران نیز قرار گرفته است. این افتخار بزرگی است که فرزند دانشگاه تهران مدیریت خانواده بزرگ دانشگاه تهران را برعهده دارد.

وی افزود: عنوان «خانواده بزرگ دانشگاه تهران» عنوان بسیار زیبایی است که برای مهدکودک احداث شده برای نگهداری فرزندان ذی‌نفعان دانشگاه تهران انتخاب شده است. به نظر می‌رسد اینکه این حس در دانشگاه تهران شکل بگیرد که یک خانواده بزرگ است و این نام جا بیفتد، یک نبوغی می‌خواهد و اتفاق مبارکی بوده است.

زلفی‌گل خاطرنشان کرد: در بحث وابستگی سازمانی، این موضوع دارای اهمیت بسیاری است که حواس یک مدیر مجموعه باید به همه اعضای خانواده خود باشد. باید به فکر همکاران دانشگاهی، استادان و یا یاوران علمی باشیم؛ چون اگر این حس را به خانواده‌های همکاران‌مان منتقل کنیم که ما شما را دوست داریم، آن حس به استاد و کارمند ما منتقل می‌شود، وابستگی سازمانی افراد افزایش پیدا کرده و با عشق سر کار حاضر می‌شوند. این نگاه معنوی بزرگی است که شایسته است مدیر خانواده داشته باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه «دانشگاه تهران، دانشگاه ایران و نماد و پرچمدار علم و فناوری ایران است.»، یادآور شد: وقتی در دانشگاه تهران یک کار نوآورانه انجام می‌گیرد، این کار برای کل دانشگاه‌های کشور سرلوحه و الگو می‌شود؛ بنابراین از دانشگاه تهران انتظار بزرگ‌تری می‌رود و دانشگاه تهران برای اینکه بزرگی خود را حفظ کند باید امکاناتی فراهم کند تا الگوهای بزرگی برای کل کشور فراهم نماید.

وی افزود: دانشگاه تهران مهد بزرگانی بوده و هست و استادان بزرگی در این دانشگاه حضور دارند. نفس کشیدن در دانشگاه تهران لیاقت می‌خواهد. اینکه دکتر عباس مصلی‌نژاد امکانات خود را سخاوتمندانه در اختیار دانشگاه قرار می‌دهد، وی را در تاریخ علم کشور ماندگار می‌کند و جامعه علمی کشورمان دکتر مصلی‌نژاد را همچون خورشیدی در سپهر علم و فناوری ایران درخشان خواهد دید.

وزیر علوم با قدردانی از خدمات همه خیرین نیک‌اندیش به ویژه دکتر عباس مصلی‌نژاد استاد دانشگاه تهران گفت: جای افتخار است که ما در بین دانشگاهیان و در میان استادان دانشگاه، فرد خیر و نیک‌اندیشی مانند دکتر مصلی‌نژاد داریم که این باعث افتخار جامعه علمی و فرهنگی کشور است.

وی در مراسم افتتاح مرکز ازدواج و خانواده دانشگاهیان نیز ابراز امیدواری کرد: اقدام دانشگاه تهران در زمینه راه‌اندازی مرکز ازدواج و خانواده دانشگاهیان، برای سایر دانشگاه‌ها الگو شود.

افتتاح ساختمان شماره ۲ دانشکده گردشگری دانشگاه تهران سومین مقصدی بود که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای افتتاح پروژه‌های عمرانی به ثمر نشسته دانشگاه تهران در آنجا حضور پیدا کرد.

زلفی‌گل در جمع استادان و دانشجویان دانشکده گردشگری گفت: جای دانشکده گردشگری در دانشگاه تهران خالی بود و اکنون با تأسیس این دانشکده، امیدواریم توفیقات آن الگویی برای سایر دانشکده‌هایی باشد که در کشور تأسیس می‌شوند. این صنعت و دانش در کشورمان مانند خیلی از رشته‌های علمی هنوز به آن بلوغ لازم نرسیده است؛ بنابراین انتظار می‌رود اساتید و دانشجویان فعال در دانشکده گردشگری که از اولین‌های این رشته هستند، نقش تأثیرگذار و شاخصی داشته باشند.

وی افزود: اساتید و محققان دانشکده گردشگری شایسته است که تورهایی بگذارید و از کشورهای صاحب نام در عرصه توریسم بازدید به عمل آورید، از سرفصل‌های درسی و تجربیات آنها بهره‌برداری لازم صورت دهید و مجموعه تلاش‌هایی را ساماندهی کنید که انتقال فناوری در زمینه گردشگری صورت گیرد.