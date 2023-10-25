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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

نماینده ولی فقیه در مازندران:

کم‌توجهی به نماز ریشه وجود مشکلات است

کم‌توجهی به نماز ریشه وجود مشکلات است

تنکابن- نماینده ولی فقیه در مازندران وجود مشکلات در جامعه را ریشه و ناشی از کم توجهی به امر نماز دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست فصلی ستاد اقامه نماز استان ضمن تبریک ایام ولادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: ظلم به نماز و اولین قبله مسلمانان توسط رژیم منحوس اسراییل را تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: همه مردم از بسته بودن مساجد ناراحت هستند و همه از اینکه مسجد باز باشد و امکانات جانبی‌اش فراهم باشد استقبال می‌کنند.

آیت الله محمدی لائینی با تاکید بر اینکه تا نماز را ساماندهی نکنیم مشکلات کشور هم سامان نمی‌گیرد، گفت: وجود مشکل به‌خاطر این است که نماز را دست کم می‌گیریم و اگر جدی پای کار نماز بیاییم همه چیز حل می‌شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: وظیفه فرمانداری‌ها است تا نمازخانه‌ها و مساجد را راه اندازی کند و فرمانداری باید واحدی به‌عنوان واحد نماز داشته باشد و ستاد اقامه نماز هم باید بر کار دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه مدیریت نمازخانه و مسجد کار سختی نیست، گفت: ضمن تعبیه یک اتاق و یک کارمند به‌عنوان واحد نماز در استانداری و فرمانداری اقدام به استقرار خادم بیمه‌دار و دارای حقوق در نمازخانه‌ها در حوزه شهرستانی کنند.

آیت الله محمدی لائینی تاکید کرد: خداوند زکات را برای نماز قرار داده و از دولت انقلابی و اعتقادی ما انتظار داریم که در این دولت نماز پررنگ‌تر و نمازخانه‌ها فعال‌تر شوند.

کد مطلب 5921459

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