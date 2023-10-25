به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست فصلی ستاد اقامه نماز استان ضمن تبریک ایام ولادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: ظلم به نماز و اولین قبله مسلمانان توسط رژیم منحوس اسراییل را تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: همه مردم از بسته بودن مساجد ناراحت هستند و همه از اینکه مسجد باز باشد و امکانات جانبیاش فراهم باشد استقبال میکنند.
آیت الله محمدی لائینی با تاکید بر اینکه تا نماز را ساماندهی نکنیم مشکلات کشور هم سامان نمیگیرد، گفت: وجود مشکل بهخاطر این است که نماز را دست کم میگیریم و اگر جدی پای کار نماز بیاییم همه چیز حل میشود.
نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: وظیفه فرمانداریها است تا نمازخانهها و مساجد را راه اندازی کند و فرمانداری باید واحدی بهعنوان واحد نماز داشته باشد و ستاد اقامه نماز هم باید بر کار دستگاههای اجرایی نظارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه مدیریت نمازخانه و مسجد کار سختی نیست، گفت: ضمن تعبیه یک اتاق و یک کارمند بهعنوان واحد نماز در استانداری و فرمانداری اقدام به استقرار خادم بیمهدار و دارای حقوق در نمازخانهها در حوزه شهرستانی کنند.
آیت الله محمدی لائینی تاکید کرد: خداوند زکات را برای نماز قرار داده و از دولت انقلابی و اعتقادی ما انتظار داریم که در این دولت نماز پررنگتر و نمازخانهها فعالتر شوند.
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