استفاده از ظرفیت شبکه شاد برای پخش محتواهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی ضمن تسلیت ایام محرم، به اقامه نماز اول وقت توسط امام حسین علیه السلام در ظهر عاشورا اشاره کرد و گفت: اوج خشونت و اصابت تیر و ترکش مانع از اقامه نماز اول وقت توسط سیدالشهدا نشد و ایشان به یار خود که یادآور نماز شد، فرمود که خداوند او را از نمازگزاران قرار دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری هدف آفرینش انسان را شناخت خداوند و عبادت او دانست و تصریح کرد: عبادت خدا انسان را از پرستش طاغوت‌هایی مانند آمریکا و استکبار جهانی بی‌نیاز می‌سازد.

وی تأکید کرد که نمازگزار واقعی هرگز به سمت جنایت، خیانت و حرام نمی‌رود و نماز و منکرات با یکدیگر جمع نمی‌شوند.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه‌هایی که تنها به سوادآموزی توجه دارند اما نماز را نادیده می‌گیرند، خطاب به متولیان تعلیم و تربیت هشدار داد و گفت: باسواد بی‌نماز بار آوردن هیچ افتخاری نیست و این کار خیانت به دانش‌آموز و تضییع حق مردم به شمار می‌رود.

وی افزود: در قیامت، دانش‌آموز از متولیان خواهد پرسید که چرا درسی بدون خدا و نماز به او آموخته‌اند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با استناد به روایتی از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند فرزندان خود را از شش سالگی به نماز عادت می‌دهیم، بر نقش کلیدی عادت در نمازخوان شدن کودکان تأکید و خاطرنشان کرد: از هفت سالگی باید نماز را به صورت یک عادت و اعتیاد خوب در نهاد کودکان نهادینه کرد و صرف برگزاری اجلاسیه‌ها بدون ایجاد این عادت کارساز نخواهد بود.

در پایان، آیت‌الله محمدی لائینی با قدردانی از زحمات خانواده‌ها، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت شبکه شاد را برای پخش محتواهای فرهنگی و برنامه‌های مرتبط با نماز ضروری دانست و یادآور شد: همه چیز در نماز خلاصه می‌شود؛ فرهنگ، اخلاق، انسانیت، وجدان، دین و دنیا، چرا که نماز ستون دین است.