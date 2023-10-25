۳۴۶ میلیارد تومان برای ۷۴ هزار بیمار خاص در اصفهان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفاری صبح چهارشنبه در نشست خبری ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم غزه و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: صندوق بیماران خاص و صعب العلاج از ابتدای آبان ۱۴۰۱ تا پایان مهر ماه سال جاری برای بیش از ۷۴ هزار بیمار خاص ۳۴۶ میلیارد تومان هزینه درمانی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: برغم اینکه درصد افراد تحت پوشش بیمه سلامت در استان اصفهان بسیار کمتر از سایر استان‌های کشور است اما رتبه یک بهره‌مندی از خدمات صندوق بیماران خاص را طی این مدت داشته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان افزود: بیشتر هزینه‌های این صندوق در استان برای حمایت از بیماران سرطانی بوده و داروهای بیماران سرطانی بیشترین هزینه را داشته است.

صفاری با بیان اینکه هدف اصلی بیمه سلامت کاهش پرداختی‌های مردم از جیب برای هزینه‌های درمان است، خاطرنشان کرد: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان و سال جاری هفت هزار میلیارد تومان بودجه مصوب داشته و هدف این صندوق جبران بخشی از هزینه‌های درمان ۱۰۷ بیماری خاص از جمله تالاسمی، انواع سرطان‌ها، هموفیلی، ام‌اس، دیالیزی، پیوندهای کلیه، اُتیسم، بال پروانه‌ای، بیماران مزمن روانی و … است.

وی با بیان اینکه خدمات بیمه سلامت و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بصورت کامل الکترونیک انجام می‌شود، ابراز داشت: هر فرد بیمه شده می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون تومان از خدمات صندوق بیماران خاص و صعب العلاج استفاده کند و صندوق تا ۹۵ درصد هزینه‌های درمانی را در یک سال پرداخت می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با بیان اینکه مشکل ما در صندوق بیماران خاص ۱۲ مؤسسه تصویربرداری در استان است، افزود: بیمه سلامت به موضوع پت‌اسکن (بسته خاص بیماران سرطانی) که حدود هشت میلیون تومان برای بیمار هزینه دارد، ورود کرد و از مردادماه امسال اگر بیماران تحت پوشش بیمه سلامت استان به بیمارستان فارابی مراجعه کنند حداکثر هزینه‌ای که برای تهیه پت اسکن باید بپردازند حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و مابقی را بیمه و صندوق پرداخت می‌کند.

صفاری با بیان اینکه بیمه سلامت استان اصفهان یک میلیون و ۹۰۰۶ هزار نفر را تحت پوشش دارد که ۶۷ درصد از آنان رایگان بیمه شدند، گفت: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری *۱۶۶۶# از وضعیت پوشش بیمه درمانی خود مطلع شوند.

وی همچنین به موضوع اتباع تحت پوشش بیمه اشاره کرد و افزود: در استان اصفهان ۴۰ هزار نفر از اتباع تحت پوشش بیمه سلامت هستند و سالانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان ادامه داد: اتباع در صورتی تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار می‌گیرند که مجاز باشند و نام آنها در لیست اداره کل امور اتباع باشد.

صفاری همچنین از پرداخت به روز مطالبات موسسات طرف قرارداد با بیمه سلامت استان خبرداد و اظهار داشت: طی دو سال گذشته هیچ تاخیری در پرداخت‌ها نداشتیم و مطالبات موسسات طرف قرارداد تا پایان تیر امسال پرداخت شده و مطالبات مرداد در شرف پرداخت است.

به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان، این نهاد در استان با حدود پنج هزار موسسه تشخیصی درمانی شامل پزشکان، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و موسسات پاراکلینیکی در بخش‌های خصوصی و دولتی قرارداد دارد و ماهانه ۷۰۰ هزار سند هزینه‌ای دریافتی از این موسسات ارائه می‌شود که سازمان بیمه سلامت مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سهم به حساب آنان واریز می‌کند.

وی همچنین به اجرای نظام ارجاع بیمه همگانی از مهر ماه امسال در اصفهان اشاره کرد و گفت: عشایر و بیمه شدگان بیمه سلامت همگانی همه در نظام ارجاع بودند و بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ باید بتوانند مانند یک بیمه شده تامین اجتماعی از خدمات بیمه همگانی بهره مند شوند.