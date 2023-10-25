به گزارش خبرگزاری مهر، به همت حوزه هنری لرستان طی هفته جاری نمایشگاه کاریکاتور در حمایت از مردم ستمدیده فلسطین با عنوان «سرزمین من غزه» در مناطق مختلفی از شهر خرم‌آباد برپا شد.

این نمایشگاه به‌منظور حمایت از مردم فلسطین و انزجار از جنایت‌های وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی تاکنون در مصلای الغدیر خرم‌آباد، دانشگاه‌ها و اماکن عمومی برپا شده که مورد استقبال از سوی مخاطبان قرار گرفت.

در این نمایشگاه تصاویری در قالب کاریکاتور از ویرانی‌ها و به خاک و خون کشیده‌شدن مردم ستمدیده غزه، به‌ویژه زنان و کودکان فلسطینی، به دست دژخیمان صهیونیستی و مقاومت سلحشورانه جوانان مسلمانان به نمایش گذاشته شد که بازدیدکنندگان را تحت‌تأثیر قرارداد.

بنابراین گزارش، با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، قرار است که این نمایشگاه در سایر مناطق عمومی شهرستان‌های استان نیز برپا شود.