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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۰

مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی:

۴۲۷ زندانی غیرعمد در آذربایجان‌شرقی به آغوش خانواده بازگشتند

۴۲۷ زندانی غیرعمد در آذربایجان‌شرقی به آغوش خانواده بازگشتند

تبریز-مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی گفت: امسال تاکنون تعداد ۴۲۷ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیران و مردم نوع دوست استان از زندان‌ آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول تقی پور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: از مجموع زندانیان آزاد شده، تعداد یک نفر به علت حوادث کارگاهی، ۲۳۸ نفر بدهکار مالی و ۱۸۸ نفر مهریه و نفقه محکوم به زندان بودند.

وی کل مبلغ بدهی زندانیان آزاده شده را معادل چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: از این مبلغ چهار هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال از طریق پذیرش اعسار (تقسیط) از سوی مراجع قضائی، ۱۹۰ میلیارد ریال توسط گذشت رضایتمندانه، ۲۴۰ میلیارد ریال نیز از طریق کمک ویژه (بلاعوض)، ۱۲۰ میلیارد ریال با پرداخت تسهیلات و ۳۰ میلیارد ریال با آورده خانواده تأمین شده است‌.

تقی پور ادامه داد: امسال از مجموع زندانیان آزاد شده ۱۰ نفر شامل زندانیان زن و ۴۱۷ نفر شامل زندانیان مرد هستند.

وی با اشاره به اینکه تا به امروز از زمانی که سنت حسنه ضیافت و احسان مرحومین در آذربایجان شرقی و به خصوص تبریز آغاز شده است، حدود سه هزار و ۹۰۰ خانوار در این امر خیر سهیم شده‌اند، گفت: این افراد هزینه‌های مراسم ترحیم متوفیان خود را جهت آزادی زندانیان غیرعمد و محکومین مالی اهدا کرده‌اند.

وی افزود: روزهای گذشته در تبریز شاهد یک اقدام ارزشمند بودیم که در ترحیم مراسم ۲ نفر از پیشکسوتان حوزه صنعت فولاد و همچنین حوزه موادغذایی خانواده‌های متوفیان، دوستان و آشنایان و صاحبان صنایع در آزادی بیش از ۹۳ زندانی غیرعمد مشارکت داشتند که در نوع خود بی نظیر بود.

کد مطلب 5921562

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