  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

شویگو: با سامانه پدافندی جدید ۲۴ هواپیمای اوکراین را سرنگون کردیم

شویگو: با سامانه پدافندی جدید ۲۴ هواپیمای اوکراین را سرنگون کردیم

وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور سامانه پدافندی جدیدی در اخیتار دارد و با این سامانه در چند روز گذشته ده‌ها هواپیمای جنگی اوکراین را سرنگون کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه در جمع نیروهای نظامی حاضر در عملیات نظامی این کشور در اوکراین اعلام کرد که نیروی هوایی ارتش اوکراین در هفته گذشته خسارات‌های سنگینی متحمل شده است.

وی دراین‌باره افزود: ارتش روسیه اکنون سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد که در چند روز گذشته ۲۴ هواپیمای جنگی اوکراین را سرنگون کرده است.

وزیر دفاع روسیه همچنین به نیروهای نظامی برای دریافت جوایز دولتی تبریک گفت. شویگو دراین‌باره گفت: من از صمیم قلب به شما تبریک می‌گویم. ما به شایستگی مبارزه کردید و جنگیدید و فکر می‌کنم این روند در آینده همچنان ادامه دارد.

در جریان این گفتگو، نظامیان روسیه نیز به وزیر دفاع درباره انهدام موفقیت آمیز هویتزرهای ام ۷۷۷ ساخت آمریکا در عملیات اوکراین اشاره کردند.

کد مطلب 5921579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      32 7
      پاسخ
      خوبه .ناتو وغرب باید تضعیف بشه تا جهان ارام بشه
      • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
        2 0
        درودبرپوتین قدرتمند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها