شویگو: با سامانه پدافندی جدید ۲۴ هواپیمای اوکراین را سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه در جمع نیروهای نظامی حاضر در عملیات نظامی این کشور در اوکراین اعلام کرد که نیروی هوایی ارتش اوکراین در هفته گذشته خسارات‌های سنگینی متحمل شده است.

وی دراین‌باره افزود: ارتش روسیه اکنون سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد که در چند روز گذشته ۲۴ هواپیمای جنگی اوکراین را سرنگون کرده است.

وزیر دفاع روسیه همچنین به نیروهای نظامی برای دریافت جوایز دولتی تبریک گفت. شویگو دراین‌باره گفت: من از صمیم قلب به شما تبریک می‌گویم. ما به شایستگی مبارزه کردید و جنگیدید و فکر می‌کنم این روند در آینده همچنان ادامه دارد.

در جریان این گفتگو، نظامیان روسیه نیز به وزیر دفاع درباره انهدام موفقیت آمیز هویتزرهای ام ۷۷۷ ساخت آمریکا در عملیات اوکراین اشاره کردند.