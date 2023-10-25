روسیه: ۲۸ ضدحمله نظامیان اوکراینی دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه ۳ حمله در محور کراسنولیمانسک را دفع کردند، حدود ۳۰ سرباز اوکراینی در این محور کشته شدند.
وزارت دفاع روسیه در این خصوص می افزاید: در محور دونتسک، ۵ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و بالغ بر ۵۰۰ نیروی نظامی اوکراین کشته و زخمی شدند.
بیانیه مذکور در ادامه اضافه میکند: در محور دونتسک جنوبی، نیروهای مسلح اوکراین ۱۶۰ نیروی نظامی و یک تانک خود را از دست دادند. در محور کوپیانسک ۱۵ حمله نیروهای اوکراین دفع شد و دشمن بیش از ۱۴۵ نیروی نظامی و دو خودروی رزمی خود را از دست داد.
این بیانیه در ادامه میافزاید: در محور زاپروژیا ۵ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و بالغ بر ۸۵ نیروی نظامی کی یف کشته شدند.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نداده است.
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