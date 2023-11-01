خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ عادله جوادزاده: در حالی که کمتر از چهار ماه به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده تحرکات احزاب و گروه‌های سیاسی در اردبیل جان گرفته و تکاپو از جنس انتخاب در بین مردم و اقشار مختلف مشهود است.

گسترش رسانه‌های جمعی چهره جدیدی از انتخابات را به نمایش گذاشته و رسانه‌های جمعی توانسته‌اند منعکس کننده تحرکات انتخاباتی بوده و به همین سبب پویایی و تحرک در بین احزاب و گروه‌های سیاسی در ایام انتخابات بیش از پیش نمایان می‌شود.

استان اردبیل نیز با آغاز رسمی فرآیند پیش ثبت نام و به دنبال آن تائید کاندیداها از سوی مراجع شش گانه وارد مرحله جدیدی از برگزاری انتخابات برای ورود نمایندگانی با چهره‌های جدید به صحن بهارستان شده و در روزهای اخیر کاندیداها با برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف با حضور حامیان و طرفداران خود تنور انتخابات را گرم کرده‌اند.

انتخابات کنش سیاسی جامعه در برابر اصل مشارکت

حسین بشیری گیوی جامعه شناس و محقق اردبیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جامعه شناسان میزان مشارکت سیاسی شهروندان در سطح کلان و سطح خرد را مورد بررسی قرار داده‌اند یعنی میزان مشارکت سیاسی در سطح کلان به میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحرک اجتماعی افراد بستگی دارد هانتینگتون و نلسون این تئوری را مطرح کرده‌اند و در سطح خرد رابرت دال معتقد است اگر افراد در یک ارزیابی متوجه شوند که پاداشی که از مشارکت سیاسی به دست می‌آورند از دیگر پاداش‌ها کمتر باشد مشارکت نخواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: وربا و کیم در کتاب «مجموعه راهنمای علوم سیاسی» مشارکت سیاسی را چنین تعریف کرده‌اند: مشارکت سیاسی تمام فعالیت‌های قانونی شهروندان غیر حکومتی است که کم و بیش قصد دارند به طور مستقیم بر انتخاب کارگزاران حکومتی یا اعمال آنها تأثیر گذارند.

کنش سیاسی شهروندان یعنی اراده تصمیم گیری در مشارکت سیاسی به دو دلیل اصلی اول نظام شخصیتی فرد و دوم عوامل محیطی وابسته است

بشیری گیوی با اشاره به اینکه کنش سیاسی یعنی رفتار آگاه شهروندان در انتخابات در واقع کنش سیاسی شهروندان دلیل اصلی برای مشارکت سیاسی است، گفت: کنش سیاسی شهروندان یعنی اراده تصمیم گیری در مشارکت سیاسی به دو دلیل اصلی اول نظام شخصیتی فرد و دوم عوامل محیطی وابسته است.

وی همچنین معتقد است؛ نظام شخصیتی فرد یعنی هویت فردی، قومی، مذهبی و ملی که هر کدام از این هویت‌ها مجالی دیگر برای بحث می‌طلبد به عنوان مثال رأی اولی‌ها شاید به دلیل هیجان بیشتر در کارناوال‌های تبلیغاتی به حزب و جریان خاص تمایل پیدا کنند در حالی که افراد میانسال یا سالمند کمتر با هیجان به کارناوال‌ها می‌پیوندند یا در هویت قومی هم این مسئله صادق است که امکان اینکه شهروندان به فردی از قومیت خود تمایل به رأی داشته باشد. نظام شخصیتی فرد اراده فرد را در کنشگری مشخص و معین می‌کند.

بشیری گیوی اظهار کرد: عوامل محیطی یعنی چگونگی برخورد خرده نظام اجتماعی و خرده نظام سیاسی با افراد جامعه است که نقش مهم و زیربنایی در کنشگری سیاسی دارد. خرده نظام اجتماعی به اجتماعی شدن فرد و شخصیت دادن به افراد در روند جامعه پذیری کمک می‌کند در واقع خرده نظام اجتماعی است که جامعه پذیری و احترام به قانون و دیگر ارزش‌ها را نهادینه می‌کند.

انتخابات تعیین کننده رفتار سیاسی جامعه

نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های انجام شده در کشور نمایانگر رفتارهای سیاسی طیف‌های گسترده مردم و جامعه است و از همین طریق ذائقه سیاسی مردم نیز مشخص می‌شود.

مشارکت سیاسی از مؤلفه‌های مهم در انتخابات برای رژیم‌های سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است و نظریه پردازان توسعه مشارکت سیاسی به ویژه شرکت در انتخابات را از مهمترین شاخصه‌های توسعه سیاسی می‌دانند.

توسعه سیاسی بدون مشارکت سیاسی معنا ندارد و یا حداقل از لحاظ محتوایی کامل نیست

توسعه سیاسی بدون مشارکت سیاسی معنا ندارد و یا حداقل از لحاظ محتوایی کامل نیست.

انتخابات مجلس در ایستگاه دوازدهم براساس قانون جدید مصوب با تغییرات محسوس از خردادماه کلید خورد تا فرآیند برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم متفاوت از گذشته رخ بنماید.

خردادماه امسال با استعفای مدیران زنگ انتخابات مجلس به صدا درآمد تا مدیران مشمول ماده قانونی کناره گیری و ترک مسئولیت در این مرحله بر اساس قانون مطرح اقدامات خود را انجام دهند تا فضای انتخاباتی شکل ملموس‌تر و واقعی‌تر به خود بگیرد.

برای اولین بار پیش ثبت نام انتخابات در بحبوحه تابستان به انجام رسید تا کاندیداها با فراغت بال بیشتر بارگزاری اسناد، مدارک و مستندات خود را انجام داده و در این مرحله با دریافت ۶ نشان سبز به نشانه تائید گام نخست ثبت نام کاندیداها از خوان اول به سلامت عبور کنند.

خوان دوم کاندیداها در روزهای گذشته و با ثبت نام قطعی کاندیداها برداشته شد تا از بین پیش ثبت نامی ها نیمی از آنها ثبت نام خود را در استان اردبیل و در حوزه انتخابیه پنجگانه قطعی کنند.

اردبیل با ۷ کرسی ثابت به بهارستان می‌رود

استان اردبیل دارای پنج حوزه انتخابیه است که از حوزه اردبیل، نیر، نمین و سرعین سه نماینده، خلخال و کوثر یک نماینده، مشگین شهر یک نماینده، گرمی و انگوت دیگر نماینده راه یافته به مجلس، پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز نیز صاحب یک کرسی نمایندگی در مجلس است.

کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی تحرکات انتخاباتی خود را به صورت غیررسمی اما با تشکیل جلسات خانگی و برخی نشست‌های منطقه‌ای و محله‌ای انجام می‌دهند که باید منتظر اواخر آذر ماه باشند تا چراغ سبزی از شورای نگهبان در مراحل اولیه دریافت کنند و عزم خود را برای راهیابی به بهارستان راسخ‌تر کنند.

اردبیل از زمان بندی انتخابات عقب نیست

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: ما حتی یک ساعت نیز از برنامه‌های تعریف شده ستاد انتخابات عقب نیستیم و با شکل‌گیری هیأت‌های اجرایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها، در قالب هشت نفر معتمد و سه نفر عضو حقوقی سعی داریم تا روند انتخابات را به شایستگی به پیش ببریم.

رضا قاسمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، حضور ۴۹۶ نفر را به عنوان هیأت‌های اجرایی در سطح استان یادآور شد و افزود: با اعتمادی که مردم به اعضای هیأت‌های اجرایی در مسیر برگزاری انتخابات خواهند داشت، در ۱۱ اسفند امسال انتخاباتی با شکوه و مثال‌زدنی را در استان شاهد خواهیم بود.

وی بیان کرد: بر اساس قانون انتخابات شفافیت مالی و بیان سوابق اجرایی، آموزشی، قضائی و پژوهشی در فرآیند ثبت‌نام اعلام شده و کاندیداها اطلاعات خود را ثبت کردند.

قاسمیان در ادامه سخنان خود یادآور شد: ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند برگزار می‌شود که فرآیند ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان از ۱۴ آبان ماه آغاز خواهد شد.

با توجه به حساسیت انتخابات، انتظار می‌رود ایجاد نارضایتی بین مردم به حداقل رسیده و امیدآفرینی را در جامعه شاهد باشیم

وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت انتخابات، انتظار می‌رود ایجاد نارضایتی بین مردم به حداقل رسیده و امیدآفرینی را در جامعه شاهد باشیم.

قاسمیان جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و بهره‌گیری از امکانات دولتی را در فرآیند انتخابات یادآور شد و افزود: کاهش هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، سعی شده تا برای هر شهرستان سیگنالی مشخص تعریف و از طریق صدا و سیما تبلیغات مناسب مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۷ نماینده فعلی مجلس تا خرداد سال آینده دارای جایگاه قانونی هستند و مدیران دستگاه‌های اجرایی در همراهی و پیگیری آنها برای انجام مطالبات مردمی دچار برخی فضاسازی‌های کاذب شوند.

قانون اساسی مترقی‌ترین اصل در جمهوری اسلامی

مسئله مشارکت سیاسی در جوامع بشری، یک مسئله عام و فراگیر است و کمتر روزی را می‌توان یافت که در رسانه‌های جمعی‌، مطبوعات و حتی گفتگوهای روزمره حرفی از حقوق بشر و مشارکت مردم در سرنوشت دولت‌ها در میان نباشد.

در ایران نیز به ویژه پس از انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی به خصوص رفتار رأی دهی از توجه شایانی برخوردار شد به طوری که در ساختار سیاسی و حقوقی ایران در قالب اصول قانون اساسی و همچنین قوانین حوزه حقوق عمومی در بخش‌های مختلف ابزارهای تحقق مشارکت سیاسی با محدودیت‌هایی پذیرفته شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین سند تضمین حقوق و آزادی‌ها به طور صریح یا ضمنی نقش مشارکت سیاسی مردم را به عنوان یک حق برای آن‌ها برمی‌شمرد و حدود آن را تعیین می‌کند.

نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی مردم ایجاد شده است و در عین حال انتخاب رهبر به صورت غیرمستقیم و انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت در همه‌پرسی‌ها تجلی حضور و مشارکت سیاسی عموم مردم ازجمله همه اقلیت‌ها و قومیت‌ها در امر اداره حکومت، مشارکت در پیشبرد امور کشور است.

غوغای کاندیداها در گام نخست

در مهلت یک هفته‌ای ثبت نام قطعی نمایندگان در انتخابات مجلس در شهرهای مختلف این استان میتینگ‌ها و محافل هواداری از کاندیداها با تنوع خاص انجام شد به طوری که عمده کاندیداها از فرصت روزهای پایانی ثبت نام کاندیداها به ویژه یوم ولادت امام حسن عسگری (ع) استفاده کرده و در تالارها و ساختمان‌های مجلل جشن ثبت نام خود را برگزار کرده که در این بین برخی کارهای نمایشی نیز از سوی کاندیداها جالب توجه بود که سعی داشتند به طرق مختلف جلب نظر کنند.

در حالی که هنوز فضای انتخابات وارد فاز تبلیغات میدانی و رسمی قانونی نشده اما در فضای مجازی غوغایی از یارگیری کاندیداهای مجلس آغاز شده و به نظر می‌رسد عده‌ای در فضای مجازی سعی دارند به اشکال مختلف فضای انتخاباتی را با حاشیه سازی و آمارسازی‌های عجیب به نفع کاندیداهای خاص رقم بزنند.

لزوم تسلط عوامل اجرایی انتخابات به قوانین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: عوامل اجرایی انتخابات باید تسلط کافی به قوانین انتخابات داشته باشند و آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.

رضا قاسمیان با بیان اینکه مشارکت حداکثری جز ضرورت‌های انتخابات است، اظهار کرد: عوامل اجرایی انتخابات باید به قوانین تسلط کافی داشته باشند و در صورت نیاز دوره‌های آموزشی ویژه برای عوامل برگزار شود.

وی با بیان اینکه عوامل باید با آمادگی کامل در روند انتخابات ورود کنند، گفت: حوزه‌های مربوطه نیز نیاز است زیرساخت‌های لازم را برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم فراهم آورند.

فرمانداران و مسؤولان کمیته‌های ستاد انتخابات استان پیش‌بینی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات به‌عمل آورند و با برنامه‌ریزی دقیق، نیازمندی‌های مرتبط را با احصای شرایط اعلام کنند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری سالم و بدون مشکل انتخابات، گفت: فرمانداران و مسؤولان کمیته‌های ستاد انتخابات استان پیش‌بینی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات به‌عمل آورند و با برنامه‌ریزی دقیق، نیازمندی‌های مرتبط را با احصای شرایط اعلام کنند.

قاسمیان با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات با شکوه در نیمه دوم امسال تمهیدات لازم تدارک دیده شده است، ادامه داد: در جریان روند تبلیغات نیز با رصد اقدامات داوطلبان، تذکرات لازم در صورت حرکت‌ها و اقدامات غیرقانونی داده شود.

وی خاطرنشان کرد: همه دوستداران و دشمنان انقلاب اسلامی چشم امید به انتخابات اسفندماه دارند تا ملت آزموده ایران را دوباره در محک آزمون قرار دهند که قطعاً در این آزمون نیز ملت ما سربلند خواهد شد.

مشارکت بالای مردم به نفع نظام است

رئیس جریان اصولگرایی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مشارکت بالای مردم در انتخابات پیش رو به نفع نظام و افزایش کارآمدی آن است.

فخرالدین زاهد خاطرنشان کرد: یقین داریم مردم با احساس تعلق به نظام و در راستای ادای دین خود به آرمان‌های این کشور در ۱۱ اسفند امسال حماسه باشکوهی را خلق می‌کنند که در تاریخ ماندگار خواهد بود.

وی ضرورت امیدآفرینی را در بین مردم با بیان عملکرد دولت و مجلس یادآور شد و بیان کرد: در انعکاس و انتقال عملکرد دولت و مجلس کوتاهی شده و باید بیش از این کارکرد دولت مردمی و مجلس انقلابی بیان شده و مردم امیدوار به آینده باشند.

این فعال اصولگرا افزود: نمایندگان نیز در این ۴ سال چه به صورت ملی و چه به صورت منطقه‌ای فعالیت‌های خوبی را داشتند و شایسته است به صورت فراگیر این عملکردها تبیین و تشریح شود.

زاهد گفت: هرچند به عملکرد نمایندگان نقدهایی نیز وارد است اما در این فرصت اندک باقی مانده به انتخابات باید با برجسته کردن کارهای بزرگ و شاخصی که انجام شده امید و اعتماد مردم را به شدت افزایش دهیم.

وی همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی را به پرهیز از ورود به مسائل حاشیه‌ای فراخواند و تصریح کرد: همه گوش به فرامین مقام معظم رهبری هستیم تا با شناخت دقیق از کاندیداها و در راستای تقویت نظام در انتخابات پیش رو مشارکتی فعال داشته باشیم.

زاهد ادامه داد: احزاب می‌توانند به گرم شدن فضای رقابتی در انتخابات کمک کنند که امیدواریم دوستان ما در جبهه اصلاحات نیز در ارتقای مشارکت مردم برای حضور در صحنه انتخابات تلاش کنند.

وی اظهار کرد: هرچند تحلیل‌ها از آرایش سیاسی و حزبی انتخابات و پیش بینی نتایج زود است اما به نظر می‌رسد ترکیب خوبی را در انتخابات پیش رو هم از طیف اصولگرایان و هم اصلاح طلبان شاهد باشیم.

زاهد خاطرنشان کرد: خود جریانات سیاسی و احزاب نیز می‌توانند در وحدت و همگرایی و ترغیب و تشویق مردم به انتخابات ورود پیدا کنند تا صندوق آرای پر خیر و برکتی را در ۱۱ اسفند شاهد باشیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم هر کاندیدایی در این دوره با شعار اقتصادی کارساز و مؤثر وارد فضای تبلیغاتی شود می‌تواند با اقبال بیشتر مردم روبرو شود.

ارتباط مستقیم نابسامانی‌های اقتصادی را نرخ مشارکت در انتخابات

به نظر می‌رسد با روند پیش رو انتخابات پیش رو با مسائل و مشکلات اساسی روبرو خواهد شد اولین مسئله نرخ پایین مشارکت شهروندان است همچنانکه در بالا اشاره شد کنشگری سیاسی شهروندان در انتخابات ۱۴۰۰ در اعتراضات ۱۴۰۱ خود را نشان داد.

ضروری است تا سیستم و حاکمیت باید به این مسئله اساسی توجه کند که یک دست کردن قوا و رد صلاحیت کاندیداهای احزاب مختلف باعث می‌شود احزاب به عزلت نشینی روی آورند و در نتیجه طرح مطالبات به کف خیابان کشیده می‌شود.

علاوه بر شاخص‌های اشاره شده نرخ تورم و مالیات تحمیل شده بر مردم یعنی نابسامانی‌های اقتصادی هم بر روند مشارکت سیاسی تأثیر معنی داری خواهد گذاشت.

حضور پررنگ یک جریان خاص در انتخابات به صلاح نظام نیست

فعال اصلاح طلب اردبیل گفت: تأثیر حضور همه جریان‌های سیاسی در فضای انتخابات مثبت و به نفع کشور خواهد بود و شایسته است شورای نگهبان بستر رقابت همه جریان‌های سیاسی کشور را در انتخابات مجلس دوازدهم فراهم کند.

طاهر براتچیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگر یک جریان خاص آن هم به شکل پررنگ در انتخابات حاضر شود و فرصت رقابت به جریان اصلاح طلبان داده نشود به یقین انتخابات ۱۱ اسفند با استقبال ضعیف مردم روبرو می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت انتخابات و حضور کاندیداها مهم‌تر از کمیت آن است چرا که ما مجلس عقلایی می‌خواهیم که نخبگان و چکیده جامعه در آن عرض اندام کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: کارآمدی جریان‌های سیاسی نیز به حضور نیروهای متخصص و متعهد است و از هر دو طیف ما شایستگانی را سراغ داریم که می‌توانند با حضور در قوه مقننه و کمک به جریان تصمیم‌گیری و تصمیم سازی جامعه به بهبود شرایط کمک کرده و کشور را از وضعیت فعلی نجات دهند.

براتچیان تصریح کرد: انتظار می‌رود به دور از تعدد و تکثر کاندیداها از یک جناح خاص برای عقلا و شایستگان فرصت حضور در انتخابات پیش رو داده شود تا ما بتوانیم نقش آفرینی آنها را شاهد باشیم.

وی گفت: ترکیب مجلس دوازدهم باید به گونه‌ای باشد تا شایستگان هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در مجلس حاضر شده و با قاطعیت و شفافیت پیگیر مطالبات مردم باشند.

براتچیان افزود: لازمه رقابت شایسته و جلب مشارکت مردم سعه صدر شورای نگهبان است تا فرصت و مجال رقابت را برای افراد مختلف با نگرش‌های سیاسی گوناگون فراهم آورد.

نماینده زینت المجالس نمی‌خواهیم

رئیس جبهه اصلاحات استان اردبیل گفت: مجلس در نظام اسلامی در رأس امور است و شایسته است نمایندگانی را برای این جایگاه برگزینیم که زینت المجالس نباشند.

جواد زنجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کارآمدی نظام اسلامی مرهون قوه مقننه مقتدر است که اگر از هر استان عقلا و شایستگان راهی مجلس شوند به راحتی می‌توان به آینده کشور و حل مشکلات امیدوار بود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر نمایندگانی در مجلس حاضر شدند که حتی ساده‌ترین مطالبه مردم را نتوانستند از تریبون مجلس مطرح کنند در حالی که امروز مردم با سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی روبرو هستند.

رئیس جبهه اصلاحات استان اردبیل ادامه داد: انتظار می‌رود در فرآیند بررسی کاندیداهای مجلس دوازدهم شورای نگهبان و وزارت کشور با وسعت دید مجال رقابت کاندیداها را از جریان‌ها و طیف‌های مختلف بدهند تا شاهد تشکیل مجلس فاخر در خرداد سال آینده باشیم.

حب و بغض‌ها و یا برخی نگاه‌های غرض آلود سیاسی مانع از تحقق مشارکت بالای مردم در آوردگاه انتخابات خواهد شد.

زنجانی افزود: حب و بغض‌ها و یا برخی نگاه‌های غرض آلود سیاسی مانع از تحقق مشارکت بالای مردم در آوردگاه انتخابات خواهد شد که امیدواریم در یک فضای مناسب رقابتی کاندیداها توانمندی‌های خود را عرضه کرده و کار انتخاب نهایی را به مردم واگذار کنند.

وی گفت: عمده انتظار مردم از منتخبان مجلس دوازدهم حل گره‌ها و مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی است و در کنار آن نباید مسائل فرهنگی و کاهش دغدغه‌های اجتماعی به فراموشی سپرده شود.

رئیس جبهه اصلاحات استان اردبیل بیان کرد: انقلاب اسلامی در حساس‌ترین مقطع نیازمند مجلس توانمند با مشارکت همه نگاه‌ها و جریان‌های سیاسی است و ضرورت دارد در این شرایط حساس به شکل‌گیری چنین مجلس باصلابت و مقتدر کمک شود.

اگر چه اعضای برخی احزاب ریزش مشارکت را در انتخابات پیش بینی می‌کنند اما از سوی دیگر جریان اصولگرا در اردبیل معتقد است اگر خواسته‌ها و مطالبات مردم از نمایندگان مجلس در برهه‌های مختلف برآورده شود مردم باز هم در پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند و هیچ خصومت و عداوتی بین مردم و صندوق‌های رأی وجود نخواهد داشت.

احزاب اردبیل در انتخابات چهار راهبرد اساسی دارد

مسئول حزب «همدلی مردم تحول‌خواه» استان اردبیل گفت: چهار راهبرد اساسی سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت سرلوحه کار احزاب در انتخابات پیش رو خواهد بود.

عظیم دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت چهار راهبرد اساسی مدنظر مقام معظم رهبری در اولویت کاری احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در انتخابات ۱۱ اسفند قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس زمانی در رأس امور قرار خواهد گرفت که مشکلات اساسی مردم در آن مورد حلاجی قرار گیرد و تصمیمات لازم برای برون رفت از مشکلات اتخاذ شود.

مسئول حزب همت استان اردبیل ادامه داد: مردم با انتخاب هوشمندانه و بدون آنکه تحت تأثیر شعارهای فریبنده گروه‌ها و افراد قرار گیرند از میدان داری و نقش آفرینی باندهای ثروت و فساد در انتخابات جلوگیری خواهند کرد و راه ورود افراد پاکدست، شجاع، متدین، متخصص، مردمی، اصلح، شایسته، تراز مردم و انقلاب، آشنا به مشکلات مردم، خستگی ناپذیر و دلسوز را به مجلس شورای اسلامی هموار خواهند کرد.

دشتی گفت: بدون تعارف باید اذعان کرد؛ اقبال ما به اشخاصی که از شیوه‌های زشت برای جلب آرای مردم استفاده می‌کنند و فضای سیاسی جامعه را چنان آلوده می‌کنند که شخصیت‌های دلسوز و کارآمد وارد انتخابات نشوند، اصلاً میسر نخواهد بود.

ثبت نام ۴۷۸ کاندیدا از استان اردبیل

آخرین وضعیت ثبت نام کنندگان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاکی است؛ از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین ۲۱۵ نفر، پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز ۹۲ نفر، خلخال و کوثر ۶۲ نفر، گرمی و انگوت ۴۲ نفر و مشگین‌شهر ۶۷ نفر و در مجموع ۴۷۸ نفر برای حضور در این رقابت‌ها ثبت نام کرده‌اند.

ریزش نیمی از داوطلبان بعد از پیش ثبت نام آمار معناداری است که به نظر می‌رسد این افراد بعد از بررسی و مطالعه شرایط موجود جامعه از ثبت نام قطعی صرف نظر کرده و میدان را به نفع کاندیداهای مصمم‌تر واگذار کرده‌اند.

باید ماند و دید در مرحله تائید صلاحیت نهایی از سوی شورای نگهبان چند نفر کاندیدا خود برای رسیدن به صندلی‌های سبز بهارستان با یکدیگر رقابت خواهند کرد و همین افراد وزن سیاسی استان اردبیل را در سطح ملی تعیین خواهد کرد.