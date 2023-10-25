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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

سرهنگ زنگنه خبر داد؛

گروگانگیری ۳۰ هزار دلاری در غرب تهران

گروگانگیری ۳۰ هزار دلاری در غرب تهران

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری عاملان گروگان‌گیری ۳۰ هزار دلاری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زنگنه در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران کلانتری ۱۲ نصیرشهر در اجرای طرح‌های انتظامی و در حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو پژو پارس مشکوک شده و آن را متوقف کردند اما پس از توقف خودرو یکی از سرنشینان با مشاهده پلیس از خودرو پیاده شده و با سرعت از محل متواری شد که این امر باعث حساسیت بیشتر مأموران شده و اقدام به بازرسی از خودرو کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم ادامه داد: مأموران در جریان بازرسی از صندوق عقب این خودرو مشاهده کردند که یک تبعه خارجی با دست و پا و دهان بسته از مأموران درخواست کمک دارد که بلافاصله دست‌ها و دهان این فرد بازشد و او به مأموران گفت که قصد مهاجرت به یکی از کشورهای اروپایی را داشته که با اشخاصی در شهرستان بهارستان آشنا شده است. اما این افراد به جای تسهیل در فرآیند خروج او از کشور، این فرد را به گروگان گرفته و از خانواده‌اش درخواست ۳۰ هزار دلار وجه نقد کرده بودند.

زنگنه با بیان اینکه مأموران پلیس با اقدامات فنی و پلیسی، سه فرد گروگانگیر را شناسایی و دستگیر کردند، گفت: متهمان به مقر انتظامی منتقل شده و در جریان بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کردند. در ادامه نیز برای این افراد پرونده‌ای تشکیل شد و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. تحقیقات تکمیلی پلیس نیز در خصوص این پرونده در حال انجام است.

کد مطلب 5921661

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