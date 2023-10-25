به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ره‌پیک معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای توسعه سواحل مکران در جمع خبرنگاران با تاکید بر ترویج و توسعه سواحل مَکران، گفت: از سال ۱۳۸۶ مقام معظم رهبری با تاکید بر پیچیدگی موضوع توسعه مکران اظهار کردند که یک بی‌اعتمادی در این مردم وجود دارد و باید این موضوع اصلاح شود.

وی گفت: در این مناطق خیلی کار شده اما آنقدر بزرگ است و خلأ وجود دارد که اصلاً دیده نمی‌شود و از سال ۷۴ این منطقه آزاد ایجاد شده اما آثاری از آن دیده نمی‌شود.

ره پیک افزود: به اقشار مختلف بومی منطقه سواحل مَکران قطعاً اهمیت می‌دهیم و از پای برهنه کنار ساحل تا سرمایه‌گذار، هیچ یک نباید آسیب ببینند. در واقع سخت‌ترین کار ما محتوای پیام است تا هیچ یک فدای دیگری نشود و قطعاً نمی‌خواهیم مانند عسلویه از نیروی کار غیربومی استفاده کنیم و مردم منطقه باید از مزیت‌های توسعه مکران استفاده و بهره ببرند.

وی گفت: زمانی که از اسم بلوچ استفاده می‌شود عده‌ای از مردم به اشتباه افکار بدی نسبت به این قوم دارند اما در حالی که مردم این منطقه برعکس افکار مردم هستند.

ره‌پیک با اشاره به وضعیت مالی بلوچ‌ها افزود: باید از ظرفیت قوم بلوچ برای توسعه منطقه مَکٌران استفاده کنیم و هم‌اکنون در چابهار وضعیت بهداشت مناسب نیست و در این منطقه یک بیمارستان و یک دکتر دارد که مردم برای معاینه و استفاده از بیمارستان در صف منتظر باشند این در حالی است که می‌توان با ثروت بلوچ وضعیت بهداشت و درمان را تحول ایجاد کرد.

دستیار ویژه دبیر شورای توسعه سواحل مکران در ادامه خاطر نشان کرد: دولت بودجه‌ای ندارد که بخواهد برای توسعه مناطق محروم استفاده کند البته که برخی زیر ساخت‌ها مانند برق، آب، گاز و فرودگاه را خود دولت باید ایجاد کند اما با توجه به بودجه دولت دارد قطعاً چنین اتفاقی در سال‌های آتی هم رخ نخواهد داد.

این مقام مسئول افزود: بنابراین باید فکری برای این وضعیت کرد و خود مردم منطقه سرمایه‌گذاری خرد باید انجام دهند و اگر بخواهیم اتفاقی در سواحل مکران رخ دهد باید سبک حکمرانی مستقلی در این منطقه مستقر شود با قوانین و مقررات موجود قطعاً نمی‌توان به توسعه ادامه داد اگر سرمایه‌گذاری خارجی و غیر از دولت بخواهد به این منطقه روی آورد باید امکاناتی برای جذب وجود داشته باشد نه اینکه مجوزها مانع کارش شود و سرمایه‌گذار پشیمان شود.