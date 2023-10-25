خروجی دانشگاه علوم پزشکی باید نیروهای متخصص،مومن و متدین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب غفوری ظهر چهارشنبه در دیدار و گفتگو با رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سلامت و ادای احترام به کادر درمان و همه کسانی که به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، جان خود را کف دست گرفته و برای سلامتی جامعه ایثار کردند، اظهار کرد: از خداوند متعال برای این عزیزان علو درجات و برای خانواده‌های محترم آنان عزت دنیا و آخرت را آرزو می‌کنم.

وی افزود: عرصه سلامت یکی از حیاتی ترین عرصه‌ها برای هر جامعه‌ای می‌باشد و نیاز دارد با تلاش مضاعف کاستی‌ها را برطرف کرده و به سمت پیشرفت برویم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: انشالله مجموع این تلاش‌ها نوید آینده روشنی را برای بهداشت و درمان استان کرمانشاه می‌دهد.

حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد: بحمدالله نگاه مجموعه کادر درمان و دانشگاه علوم پزشکی به مقوله سلامت نگاهی انسانی است و باید خروجی دانشگاه علوم پزشکی ما نیروهای متخصص، مؤمن و متدین باشد.‌