دعوت از ۳ بانوی هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی

علی ساده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی هندبال زنان ایران در حالی برگزار خواهد شد که ۳ بانوی هندبالیست قمی نیز به اردو دعوت شده اند.

رییس هیات هندبال استان قم افزود: کادر فنی تیم ملی هندبال زنان کشورمان ۲۵ بازیکن را به اردو دعوت کرده است.

وی با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی از ۹ تا ۱۷ آبان ماه جاری در تهران برگزار می‌شود گفت: الناز قاسمی، نسترن گودرزی فراهانی و فاطمه خلیلی بهفر از قم به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

وی ادامه داد: تیم ملی هندبال زنان ایران خود را برای حضور موفق در بیست و ششمین دوره هندبال قهرمانی زنان جهان آماده می‌کند.

ساده افزود: مسابقات هندبال زنان جهان از ۹ تا ۲۶ آذر به میزبانی سه کشور نروژ، دانمارک و سوئد برگزار می‌شود و دیدارهای تیم ملی کشورمان در شهر هرنینگ دانمارک به انجام می‌رسد.