دعوت هندبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

سنندج-هندبالیست شایسته کردستانی «آرمان رحمانی»با نظر سرمربی تیم ملی، به هشتمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله هشتم اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشور ظهر جمعه با حضور ۱۷ بازیکن به میزبانی تهران و در سالن فدراسیون هندبال آغاز شد.

این مرحله از اردو تا ۲۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت و با هدف آماده‌سازی تیم ملی جهت حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کشور کویت برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام کادر فنی، به سرمربیگری رافائل کاسترو، اسامی ۱۷ بازیکن برای حضور در این اردو اعلام شده که در میان آنان نام «آرمان رحمانی» هندبالیست کردستانی نیز به چشم می‌خورد.

رحمانی پیش از این نیز سابقه درخشش در رده‌های مختلف ملی و باشگاهی را در کارنامه دارد و دعوت دوباره او به اردوی تیم ملی، بیانگر تداوم عملکرد مثبت این ورزشکار در عرصه هندبال کشور است.

گفتنی است، تیم ملی هندبال ایران در ماه‌های آتی برنامه‌ریزی فشرده‌ای برای آماده‌سازی در راستای حضور موفق در رقابت‌های آسیایی خواهد داشت که جواز حضور در رقابت‌های جهانی نیز از دل آن بیرون خواهد آمد.

