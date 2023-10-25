نقش محوری ائمه جمعه در شهرستان روانسر

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی مصطفی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه امام جمعه روانسر اظهار کرد: ائمه جمعه همواره در شهرستان‌ها به ویژه مناطق اهل سنت نقشی محوری و مهم را ایفا کرده اند.

وی از زحمات ماموستا محمدی در کسوت امامت جمعه شهرستان روانسر تشکر کرد.

همچنین فرماندار روانسر تصریح کرد: حاج ماموستا قادری امام جمعه فقیه و دانشمند پاوه سنگ صبور و محور وحدت و انسجام در منطقه اورامانات است.

وی افزود: ماموستا قادری در دوران مصائب و مشکلات، استوار و ثابت قدم بودند و توفیقات اخیر حاصل اقدامات ایشان در منطقه است.