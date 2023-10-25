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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱

فرماندار روانسر تاکید کرد؛

نقش محوری ائمه جمعه در شهرستان روانسر

نقش محوری ائمه جمعه در شهرستان روانسر

کرمانشاه- فرماندار روانسر با اشاره به زحمات ائمه جمعه در کشور به ویژه ائمه جمعه اهل سنت، بر نقش محوری ائمه جمعه در شهرستان روانسر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی مصطفی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه امام جمعه روانسر اظهار کرد: ائمه جمعه همواره در شهرستان‌ها به ویژه مناطق اهل سنت نقشی محوری و مهم را ایفا کرده اند.

وی از زحمات ماموستا محمدی در کسوت امامت جمعه شهرستان روانسر تشکر کرد.

همچنین فرماندار روانسر تصریح کرد: حاج ماموستا قادری امام جمعه فقیه و دانشمند پاوه سنگ صبور و محور وحدت و انسجام در منطقه اورامانات است.

وی افزود: ماموستا قادری در دوران مصائب و مشکلات، استوار و ثابت قدم بودند و توفیقات اخیر حاصل اقدامات ایشان در منطقه است.

کد مطلب 5921868

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