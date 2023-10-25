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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۱

جانشین فرمانده انتظامی سلسله خبر داد؛

کشف سکه‌های تاریخی در سلسله

کشف سکه‌های تاریخی در سلسله

الشتر - جانشین فرمانده انتظامی سلسله از کشف هفت قطعه سکه تاریخی متعلق به دوران ساسانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولی اله دهقانکار امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عوامل بخش انتظامی «فیروزآباد» حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی این خودرو هفت قطعه سکه تاریخی که طبق نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی مربوط به دوره ساسانی است، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به دستگیری یک نفر دراین‌رابطه و تحویل به مراجع ذی‌صلاح، عنوان کرد: برخورد قاطع با سوداگران میراث‌فرهنگی در دستور کار پلیس است، از شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت‌های افراد سودجو مراتب را دراسرع‌وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5921985

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