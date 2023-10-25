به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولی اله دهقانکار امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عوامل بخش انتظامی «فیروزآباد» حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی این خودرو هفت قطعه سکه تاریخی که طبق نظر کارشناسان میراثفرهنگی مربوط به دوره ساسانی است، کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به دستگیری یک نفر دراینرابطه و تحویل به مراجع ذیصلاح، عنوان کرد: برخورد قاطع با سوداگران میراثفرهنگی در دستور کار پلیس است، از شهروندان در صورت اطلاع از فعالیتهای افراد سودجو مراتب را دراسرعوقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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