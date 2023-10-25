حمایت مکتوب ۶ میلیون جوان ایرانی برای دفاع از مردم فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدومی شامگاه چهارشنبه در اجتماع حامیان فلسطین در امامزاده سید اسحاق (ع) ساوه اظهار داشت: کودکان غزه پیش از عملیات طوفان الاقصی به دلیل محاصره این منطقه توسط رژیم صهیونیستی از نبود امکانات جان می‌دادند و مبارزان حماس با انجام این عملیات می‌خواستند مانع این جنایات شوند.

نماینده مردم حماس در ایران تصریح کرد: مردم مبارز فلسطین توانستند با عملیات غافلگیرانه دشمن را به زانو درآوردند و به تعبیر مقام معظم رهبری، رژیم صهیونیستی را به سمت نابودی ترمیم ناپذیر سوق دادند.

قدومی افزود: آمار ۶ هزار و ۵۰۰ نفری شهدای غزه در چند روز گذشته که ۲ هزار و ۳۶۰ نفر آنان کودکان و یک هزار و ۲۹۲ نفر آنان زنان هستند، بیانگر افزایش جنایات رژیم صهیونیستی هرچه بیشتر علیه مردم این منطقه است.

وی تاکید کرد: هدف و برنامه حماس و مردم غزه جنگ نبوده است بلکه آنها نمی‌خواهند تسلیم ظلم و ستم شوند.

نماینده مردم حماس در ایران گفت: آزادی، مقاومت و تسلیم نشدن مهم‌ترین آرمان ما است و به طور حتم به زودی فلسطین و حماس با حمایت امت مسلمان جهان به ویژه مردم ایران در این جنگ نابرابر پیروز می‌شوند.

قدومی گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی، (جهاد تبیین) دیگر نیاز این جبهه است تا بتوانیم تبلیغات شوم علیه مقاومت را خنثی کنیم.

قدومی گفت: نام نویسی ۶ میلیون جوان ایرانی برای دفاع از مردم مظلوم مایه مباهات است چرا که مردم فلسطین بیش از هرچیزی نیازمند وحدت امت اسلامی برابر رژیم صهیونیستی است که این مهم توسط مردم کشورهای مختلف درک شده است.

وی افزود: برخی سردمداران برخلاف خواسته مردم به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند.