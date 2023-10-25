سانحه ریلی جان کارمند راه آهن در زاهدان را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن جنوب شرق کشور، میثم امیری در تشریح این خبر، افزود: همکار ما قصد اتصال دو دستگاه واگن به همدیگر را داشته، به لوکوموتیوران فرمان داده که عقب بیاید، باید در یک لحظه خودش را جدا می کرده، در حالی که لوکوموتیو عقب می آمده، همکار ما میان دو تامپون واگن گیر کرده و جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: رییس گروه ایمنی راه آهن جنوب شرق کشور، سرپرست گروه مسافری هم هست، اما این سانحه ربطی به گروه ایمنی نداشته است.

وی اضافه کرد: چنین سوانحی در کل راه آهن پیش می‌آید، مگر می‌شود که خطای انسانی نداشته باشیم؟.

شایان ذکر است بین ساعات ۶ تا ۷ صبح امروز چهارشنبه، «حسین خدری» _ مانورچی راه آهن زاهدان در حادثه‌ای بین تامپون دو واگن گیر افتاده و فشار لوکوموتیو باعث فوت او می‌شود.

رییس گروه ایمنی راه آهن جنوب شرق کشور همزمان سرپرست گروه مسافری این مجموعه است، طبیعتاً مشغله دو شغل، میزان تمرکزش را بر کار و موضوع مهم ایمنی کاهش می‌دهد.

«حسین خدری» متأهل و دارای ۲ فرزند است.