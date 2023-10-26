مسئولان کشورهای اسلامی باید حامی ملت فلسطین باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در وبینار بینالمللی «طوفان الاقصی، آغاز پایان رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: امروز جهان اسلام به دلیل مشکلات و مصائبی که فلسطینیان در کرانه باختری در غزه با آن روبرو هستند، روزهای بسیار سختی را میگذراند.
دبیرکل مجمع تقریب تصریح کرد: ما امروز در یک پیچ تاریخی که مربوط به تقابل میان دو مکتبی میشود که داعیهدار نظم نوین جهانی هستند، قرار داریم. مکتب اول، مکتب اسلام است که در این مکتب، ارزشهایی که خداوند متعال در کتاب مقدس خود از طریق نبی مکرم اسلام (ص) جاری کرده است.
شهریاری ادامه داد: این ارزشها در تقابل با ارزشهای استکبار جهانی قرار گرفته است که مسلماً ارزشهای سکولار را دنبال میکنند و مکتب لیبرالیسم را به صورت یک نقابی بر چهره خود قرار دادهاند که در ذیل آن نقاب، ارزشهای سود انگاری خود را پنهان کرده است.
دبیرکل مجمع تقریب خاطر نشان کرد: ما امروز با مکتب سکولار، لیبرال و مکتبپنهان شده سودانگاری در تقابل هستیم و این تقابل را به صورت سرزمینی مشاهده میکنیم، درست همان چیزی که در غزه درحال رخ دادن است.
وی ادامه داد: مردم مظلوم غزه در تقابل با رژیم کودک کشی قرار گرفتهاند که حتی به غیرنظامیان هم رحم نمیکند و در نظر دارد تا با توسل به زور سرزمینی را مصادره کنند. این رژیم منحوس در تلاش است تا با قتل و کشتار بی امان مردم مظلوم، سرزمینی که به آنها تعلق ندارد را غصب کنند و موجودیت غصبی خود را که بیش از ۷۰ سال است، تداوم ببخشند.
دبیرکل مجمع تقریب تصریح کرد: در مقابل تداوم این ظلم گسترده استکبار جهانی، اسلام بر ارزش عدالت تأکید کرده است که ما باید به دنبال عدالت باشیم حتی اگر آن عدالت، علیه ما باشد.
شهریاری با بیان اینکه عدالت ارزشی بالا و والاترین ارزش زمینی در ادبیات اسلامی است، گفت: آنچه که ما امروز در سرزمین غزه مشاهده میکنیم، پایمال شدن عدالت از سوی رژیم صهیونیستی است.
وی با تأکید بر این نکته که ما پیامی برای همه انسانها داریم و آن این است که بیایند و در جرگه عدالت خواهان و عدالت پیشگان قرار بگیرند، اظهار داشت: به امر قرآن کریم که فرموده با این کار به تقوای الهی نزدیکتر میشوید و به دامن خداوند چنگ بزنید و در برابر ظلم ظالمان ایستادگی کنید.
دبیرکل مجمع تقریب تصریح کرد: ما باید همدل و همیار مظلومین باشیم و آنها را از زیر بار ظلم ظالمان نجات دهیم. این وظیفهای است که امیرالمؤمنین (ع) همه مسلمانان را به آن فراخوانده است.
شهریاری با بیان اینکه ما با استکبار جهانی به خاطر ظلمهایی که علیه مظلومین روا میدارد در تقابل هستیم، گفت: اگر آنها دست از ظلم بردارند و عدالت را پیشه کنند، اگر حق و حقوق انسانها را رعایت کنند، مساجد و خانههای مسلمانان را ویران نکنند، سرزمینهای مسلمانان را به آنها برگردانند و حقوق فلسطینیانی که قبلاً در سرزمینهای خودشان زندگی میکردند را برگردانند، ملزم شوند که سرنوشتشان را خودشان تعیین کنند.
دبیرکل مجمع تقریب تصریح کرد: دومین مشکلی که ما با استکبار جهانی داریم، این است که بیش از ۸۰ درصد سرمایههای جهان را برعهده گرفتهاند و به آن قانع نیستند و چشم طمع به داراییهای دول اسلامی دوختهاند.
وی ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم، استکبار به دنبال نابودی دولت عثمانی، ایران و هندوستان بود و برای اینکه این سه سرزمین را تقسیم و تجزیه کنند، از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.
شهریاری اضافه کرد: در واقع با این تجزیه میتوانستند سرمایههای آسیای غربی را تصاحب کنند و موفق شدند با این تقسیمبندی ها رد پایی را از خود در نقاط مختلف این سه سرزمین ایجاد کنند و با کشت تفرقه و نفاق در درون این مناطق جایگاه خودشان را گسترش دهند.
دبیرکل مجمع تقریب تصریح کرد: امروز ۹۹ درصد مردم جهان مستضعفینی هستند که زیر ستم سرمایهداران قرار گرفتهاند. استکبار جهانی میخواهد سرمایهها را در درون خودشان به کار گیرند برای مثال آنها حاضرند تا سرمایه خود را در دریا بریزند اما به گرسنگان آفریقایی کمک نکنند تا قیمت کالاهایشان حفظ شود.
شهریاری گفت: در قرآن کریم آمده است که اگر انفال به پیامبر اکرم (ص) واجب شده به این دلیل است که به فقرا رسیدگی شود. برای اینکه گردش مالی صورت گیرد، خمس و زکات را بر مسلمانان واجب کرده تا چرخش ثروت و اموال از دست مسلمانان به دست فقرا برسد.
دبیرکل مجمع تقریب ادامه داد: امروز شاهد هستیم که استکبار جهانی با همه سرمایهای که دارد در تلاش است تا بیش از پیش سرمایه خود را حفظ کند و سعی میکند در درون خود نظام سرمایهداری را شکل دهد تا سرمایههای اصلی در اختیار خودشان باشد، در حالی که اسلام توصیه کرده است که پول و ثروت طوری گردش داشته باشد که به فقرا هم برسد.
حجتالاسلام شهریاری تصریح کرد: امروز در پیچ تاریخی قرار گرفتهایم که مستضعفان، حاکم جهان خواهند شد و به حق خود دست خواهند یافت. امروز وقت عمل کردن است و باید دست از شعار برداریم، بر امرای کشورهای اسلامی واجب است تا دست به دست هم دهند و در میدان عمل به کمک فلسطین بشتابند.
وی در پایان گفت: ما از خداوند متعال میخواهیم از کسانی که در خط مقدم جبهههای نبرد در مقابل این ظلم استکباری به سرکردگی آمریکا ایستادگی کردند و باعث سرافکندگی این رژیم غاصب شدند، حفاظت کند. انشاءالله فتح و پیروزی برای آنها نزدیک است.
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