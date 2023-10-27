به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع، طوفان الاقصی را یک حماسه توصیف و بیان کرد: طوفان الاقصی راهبردهای مهمی داشت که یکی از آنها می‌تواند راهبری مدیریت صحیح در هوشمندانه و احساسات حمایت از فلسطین در مردم و پرهیز از مواضع بهانه ساز برای دشمن است.

وی با بیان اینکه نخستین کار این است که باید شور اسرائیل ستیزی را تقویت کنیم، افزود: دومین راهبرد معرفی آمریکا به عنوان مقصر اصلی در جنایت‌های صهیونیست‌ها است زیرا آمریکا شیطان بزرگ و اعظم است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه آمریکا تلاش دارد تا با تنفس مصنوعی تلاش مذبوحانه ای در راستای حفظ رژیم صهیونیستی در آستانه نابودی کند، گفت: آمریکایی‌ها می‌دانند که اسرائیل نابود خواهد شد.

عزیزی با بیان اینکه پشت سر تمام جنایت‌هایی که در تمام جهان اسلام رخ داده، آمریکا است، تاکید کرد: علت سفر بایدن به اسرائیل ترس از ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه راهبرد مهم نبرد طوفان الاقصی این است که بدانیم منشأ تمام نزاع‌ها آمریکا است، افزود: امیدواریم که به زودی شاهد نابودی اسرائیل باشیم چرا که در نبرد طوفان الاقصی ضربات سهمگین غیرقابل ترمیم به آنها وارد شد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه روزی در ایران کسی نمی‌توانست حتی سگ آمریکایی را از خود دور کند اما امروز شاهد هستیم که سیلی محکمی به دهان آمریکا زده می‌شود، بیان کرد: کاری که جوانان مقام فلسطین صورت دادند، کار بزرگی بود.