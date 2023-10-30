جزئیات سفر «کیفیت» وزارت علوم به دانشگاههای استانی

دکتر روح الله رازینی در گفتوگو با خبرنگار مهر یکی از اولویتهای مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در این دوره را تقویت گفتمان کیفیت در آموزش عالی عنوان کرد و افزود: قطعاً نظارت و ارزیابی لازم است اما هدف اصلی از نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت و تحقق کیفیت در آموزش عالی است.
وی ادامه داد: به نظر ما بهجای تأکید نظارت و ارزیابی باید گفتمان کیفیت را در آموزش عالی تقویت کنیم که یک گفتمان فعال و سازنده است. در حوزه کیفیت، رویکرد ما رویکردی فعال است در همین راستا ایدهای مطرح شد در وزارت علوم با عنوان «سفر کیفیت» که این سفر کیفیت هم در ادبیات مدیریت مطرح است.
وی ادامه داد: ما اثراتی که در سفر است را در بهبود عملکرد مفید میدانیم بنابراین از این استعاره استفاده کردیم و سفرهای استانی خود را با رویکرد «سفر کیفیت» تعریف کردیم. «سفر کیفیت» با چند هدف انجام میشود در این سفرها ماقبل از اینکه سفر را آغاز کنیم گزارشی از وضعیت آموزش عالی استان بهصورت تفصیلی تهیه میکنیم آن گزارش مورد تحلیل کارشناسان قرار میگیرد و سپس در مراجعه به استان، تلاش میشود که اولاً برخی از زیرنظامها و مؤسسات فعال آن حوزه بازدید شود و در نشستهایی که برگزار میشود بهویژه نشستی که با هیأت نظارت استانی برگزار میشود، (هیاتهای نظارت استانی نماینده آموزش عالی در موضوع نظارت هستند) تأکید ما این است شنونده باشیم و به نوعی در برگشت این موضوعات را پیگیری کنیم.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم افزود: یکی از دغدغههای ما موضوع انتقال رویکردها و رویههایی که در وزارت علوم برای ارتقای کیفیت وجود دارد به هیأتهای نظارت و زیرنظامها بهصورت حضوری است در برخی از حوزهها آموزش شبکه نظارت را برایاینکه وحدت رویه بیشتری صورت گیرد برگزار میکنیم و در بحث سفرهای استانی را نیز مورد توجه قرار میدهیم.
وی ادامه داد: در طول سفر که با عنوان هفته کیفیت استان نامگذاری میشود بعد از اینکه یکسری تیمها برای بازدید و آموزش عازم میشوند، در انتهای هفته با هیأت نظارت نشست برگزار میکنیم، نمایندگان همه زیرنظامها و اعضای هیأت حضور دارند آنجا مسائل مرور و فهرستی از مشکلات و مسائل تهیه میشود. بعد از برگشت از حوزههای مختلف ستاد وزارت علوم این موضوعات پیگیری میشود.
رازینی افزود: تا به الان شش صفر کیفیت به استانهای قم، ایلام، خراسان رضوی، سیستانوبلوچستان، اصفهان انجام گرفته و منجر شده یکسری مسائل اختصاصی این استانها در حوزه کیفیت آموزش عالی شناسایی شده است. براساس آن مکاتبات و دستور کارهایی برای مرکز نظارت تعریف شده بود که در معاونتهای مختلف پیگیری میشود.
وی درباره اینکه تا کنون از چند مؤسسه آموزش عالی و دانشگاه در سراسر کشور بازدید داشته اید، گفت: در یکسال گذشته مجموعه هیأت نظارت بالغ بر هزار بازدید نظارتی داشتهاست که توسط هیأتهای استانی انجامشده است علاوهبر این در قالب «سفرهای کیفیت» بهصورت مدیریتی بازدیدهایی از مؤسساتی اصلی در هر استان انجام گرفته است.
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