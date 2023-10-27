جنایات اسرائیل در غزه مصداق نسل کشی واقعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله قربانعلی درینجف آبادی در خطبههای نماز جمعه در مصلی بیتالمقدس اراک، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و تسلیحات نظامی آن، مرتکب جنایت میشود اما مدعیان دروغین حقوق بشر از اسرائیل غاصب و کودککش حمایت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه آنچه امروز در غزه میگذرد دل هر انسانی را به درد میآورد، گفت: اگر تا دیروز جبهه غرب، چهره مردم فریبی داشت امروز چهره واقعی غرب در این جنایات برملا و لکه ننگی در تاریخ میماند که هرگز پاک نمیشود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تصریح کرد: بعضی دولتهای عربی که به دنبال سازش با اسرائیل غاصب هستند، بدانند نمیتوان با این ماهیت پلید سازش کرد.
آیتالله درینجفآبادی با اشاره به مقاومت ملت فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر قدس گفت: مردم مظلوم فلسطین بزرگترین افتخار را رقم زدند و هر فردی باید تلاش کند که در راه بندگان خدا و مظلومان تلاش کند و زبان، قلم، فکر و جسم خود را در راه خدا بیاورد.
نقش بسزای نیروهای دریایی ایران در امنیت خلیج فارس
وی در بخشی از سخنان خود به اقتدارآفرینیهای نیرویهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: ما به نیروی دریایی کشورمان افتخار میکنیم و به صلابت آن میبالیم. این نیرو در امنیت خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند نقش بسزایی داشتهاند.
خطیب جمعه اراک با تاکید بر اینکه در صنایع دریایی جزو ابرقدرتهای جهان هستیم؛ ادامه داد: این افتخار آفرینیها به دلیل قدرت عشق به ایران اسلامی، ولایت فقیه، اسلام و مردم است.
آیتالله درینجفآبادی تاکید کرد: باید از توسعه سواحل مکران حمایت شود؛ از خرمشهر تا چابهار و جزایر خلیج فارس باید آباد شوند و میلیونها نفر جمعیت در آن مناطق مستقر شوند.
سیاست جوانی جمعیت با جدیت پیگیری شود
وی به اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: استان مرکزی، جایگاه سومین استان پیر کشور بعد از گیلان را دارد. قبول داریم اوضاع اقتصادی مشکلاتی دارد اما باید ساده زیستی و قناعت را در زندگی رعایت کنیم، زندگی اسلامی بر پایه کفاف و عفاف است.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی اظهار کرد: دشمنان به دنبال این هستند که نسل انسانهای بزرگ و افتخارآفرین ایران اسلامی برای همیشه قطع شود.
وی گفت: دشمنان در خصوص بسیاری از داروهای بیماریهای صعب العلاج ما را تحریم کردهاند اما وسایل جلوگیری از فرزندآوری را به صورت رایگان در اختیار ما قرار میدهند.
آیتالله درینجفآبادی افزود: دولت باید به حوزه مسکن توجه ویژهای داشته باشد و یارانه را به مسکن و نیازهای ضروری مردم اختصاص بدهد که از نمایندگان مجلس هم میخواهیم به این موضوع توجه داشته باشند.
اراک- خطیب جمعه اراک گفت: جنایات اسرائیل در غزه مصداق نسل کشی واقعی است در حالی که مدعیان دروغین حقوق بشر از اسرائیل غاصب و کودککش برای نسل کشی از مردم مظلوم غزه حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله قربانعلی درینجف آبادی در خطبههای نماز جمعه در مصلی بیتالمقدس اراک، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و تسلیحات نظامی آن، مرتکب جنایت میشود اما مدعیان دروغین حقوق بشر از اسرائیل غاصب و کودککش حمایت میکنند.
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