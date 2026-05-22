دری: رشد جمعیت ضامن اقتدار و پویایی آینده ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با نقض قوانین انسانی و بین‌المللی، برای اعدام اسرای فلسطینی قانون‌گذاری می‌کند که نشان‌دهنده اوج توحش این رژیم است.

وی افزود: مدعیان حقوق بشر و دموکراسی، با وجود جنایات آشکار رژیم صهیونیستی، همچنان از این رژیم حمایت کرده و در این اقدامات ضدانسانی شریک هستند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: آزادی‌خواهان جهان برای کمک به مردم مظلوم غزه تلاش می‌کنند اما رژیم صهیونیستی مانع رسیدن کمک‌های اولیه به مردم بی‌پناه این منطقه می‌شود.

وی ادامه داد: حامیان رژیم صهیونیستی با پشتیبانی از جنایتکاران، امنیت و صلح جهانی را تهدید کرده‌ و به‌دلیل استانداردهای دوگانه، فاقد صلاحیت اخلاقی و سیاسی هستند.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: مقاومت مردم فلسطین و لبنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ستودنی است و خون شهدای مظلوم، زمینه‌ساز شکست این رژیم خواهد شد.

وی افزود: قدرت‌های سلطه‌گر در برابر اراده الهی و انسجام جبهه حق، راهی جز شکست و افول نخواهند داشت.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به دومین سالگرد شهادت شهید جمهور و همسنگران ایشان بیان کرد: یاد و خاطره شهدای خدمت در حافظه ملت ایران زنده است و با گذشت دو سال از آن حوادث تلخ، اندوه مردم نسبت به این عزیزان همچنان باقی است.

وی گفت: این شهیدان با اخلاص و مجاهدت در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی فعالیت و در نهایت در همین راه به شهادت رسیدند.

خطیب جمعه اراک ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و تداوم راه شهدا موجب عزت و اقتدار جمهوری اسلامی می‌شود و ملت ایران امروز نیز با روحیه‌ای انقلابی، برای مواجهه با چالش‌ها و تحقق دستاوردهای بزرگ آماده است.

وی افزود: با توجه اشاره به نرخ باروری در استان مرکزی، وضعیت فعلی جمعیت مطلوب نیست و برای رسیدن به شرایط مناسب، نرخ رشد باید به بیش از ۲ درصد افزایش یابد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی از خانواده‌ها، تقویت فرهنگ فرزندآوری و رفع موانع اقتصادی و اجتماعی در مسیر ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد و خواستار عزم جدی دستگاه‌های مسئول در این زمینه شد.