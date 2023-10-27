به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران آبادان با اشاره به سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان در ۹ آبان ۵۹ بیان کرد: شرایطی مشابهی که امروز حاکم بر غزه است در سال ۵۹ بر آبادان حاکم بود و مردم آبادان و خرمشهر بیشتر از دیگران میتوانند مردم مظلوم غزه را درک کنند، چون سختیها را در جریان جنگ تحمیلی با تمام وجود حس کردند.
امام جمعه آبادان اضافه کرد: تهاجم بعثیها از شرق بهمنشیر و بعد از آن حماسه ذوالفقاری که به دست مردم و مدافعان شهر رقم خورد، باید در ذهن نسلهای بعدی زنده بماند.
وی ادامه داد: اگر عامل ایمان در وجود ملتی باشد، هیچ دشمنی نمیتواند ملت را شکست دهد و در حال حاضر صلابت ایمان عاملی است که مردم مظلوم غزه را سر پا نگه داشته است.
امام جمعه آبادان افزود: صهیونیست و حامیانش وحشت زدهاند و روحیه خود را باختهاند اما حماس و مقاومت در اوج اقتدار هستند.
حجت الاسلام غبیشاوی گفت: در این شرایط وظیفه ما روشنگری و شرکت در تجمعهای حمایتی و جمعآوری کمکهای نقدی برای مردم مظلوم غزه است. اینها حداقلهایی است که از دست ما به عنوان مسلمان بر میآید.
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