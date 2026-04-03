به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آبادان در بهشت رضا این شهر، با اشاره به اینکه امروز مردم خوزستان در کار بزرگ و پرثوابی شرکت کردند، گفت: امروز مردم خوزستان پیکر یکی از فرماندهان بزرگ جبهه حق را تشییع و به خاک سپردند و با این شهید بیعت کردند.

وی افزود: امروز یک حماسه آفریده شد و مردم خوزستان ساعت‌ها در این گرما پیاده در تشییع پیکر شهید شرکت کردند.

امام جمعه آبادان با اشاره به اینکه امروز سرداری تشییع شد که یکی از مردان بزرگ خدا بود، گفت: این شهید عزیز ما نیروهایی تربیت کرده و همرزمانی دارد که تا متجاوزین را تنبیه اساسی نکنند از پا نخواهند نشست.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با بیان اینکه شهید علیرضا تنگسیری با خون خود پرونده و عهدنامه خود را با خدا امضا کرد، گفت: ملت ایران هر روز با صدای بلند حماسه خود را به گوش جهانیان خواهند رساند.

وی همدلی و اتحاد را یکی از راه‌های شکست دشمن دانست و گفت: اکنون اجماع بزرگی بین دولت، نظام، مردم و نیروهای نظامی شکل گرفته تا دشمن شکست بخورد.

امام جمعه آبادان ادامه داد: هیچ‌وقت نباید دشمن را دست‌کم گرفت؛ آنها قصد براندازی نظام را داشتند و با خیال واهی فکر می‌کردند طی دو روز نظام را از پای درخواهند آورد اما باز هم در محاسبات خود اشتباه کردند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی هدف دیگر دشمن را تجزیه ایران عنوان کرد و افزود: توان دفاعی ما دشمن را حیرت‌زده کرد که یکی از نشانه‌های شکست دشمن قدار است.