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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴

دادستان شهرستان شوش:

یک کارچاق‌کن در شوش بازداشت شد

یک کارچاق‌کن در شوش بازداشت شد

شوش- دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: یک کارچاق‌کن که ادعای نفوذ را در پرونده‌های قضائی داشته است، در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرم اللهی با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در خصوص لزوم شناسایی و برخورد با افراد فرصت‎ طلب و سودجو که با اقدامات خلاف قانون به چهره قضات و کارکنان عدلیه آسیب وارد می‌کنند، این کارچاق‌کن که ادعای نفوذ را در پرونده‌های قضائی داشت، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری شهرستان شوش شناسایی و دستگیر شد.

کرم الهی ادامه داد: متهم مدعی ارتباط و آشنایی با برخی مقام‌های قضائی داشته و با این ترفند اقدام به کارچاق‌کنی و فریب مردم می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شوش با تأکید بر قاطعیت برخورد با هرگونه فساد درون و برون سازمانی و هشدار به شهروندان و مراجعان به مجموعه قضائی، گفت: مردم فریب ادعای واهی برخی افراد سودجو اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با دستگاه قضا را که ادعای اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی دارند، نخورند و در صورت مواجه شدن با هرگونه مورد مشکوک در اسرع وقت با ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری تماس حاصل کنند.

کد مطلب 5923099

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