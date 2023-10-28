مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه پیش بینی آلودگی هوا در ۱۰ کلان‌شهر ایران شامل تهران، کرج، تبریز، اهواز، اراک، اصفهان، شیراز، قم، کرمانشاه و مشهد راه اندازی می‌شود.

وی افزود: بر اساس اطلاعات سیاهه انتشار که سازمان محیط زیست تهیه کرده، مدل‌های بومی پیش بینی آلودگی هوا در نظر گرفته شده است

رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ادامه داد: این سامانه کاملاً بومی و تحت وب است و آزمایشی در مرکز پیش بینی هواشناسی راه اندازی شده است و به‌زودی در این شهرهای یادشده استفاده خواهد شد و البته در میان این ۱۰ کلان‌شهر هنوز سیاهه انتشار مشهد را سازمان محیط زیست ارائه نکرده ولی برای ۹ کلانشهر دیگر آماده است.

رهنما در پاسخ به اینکه اطلاعات این سامانه در اخیار عموم یا دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر قرار می‌گیرد؟ اعلام کرد: تصمیم با سازمان هواشناسی است و مدل‌های مختلف پیش بینی هواشناسی داریم که در مورد نتیجه مدل‌ها بحث می‌شود و پیش بینی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با راه اندازی این سامانه دیگر مشکل تعطیلی ناگهانی مدارس را به دلیل آلودگی هوا نخواهیم داشت؟ گفت: در فاز پیش بینی می‌توان اقداماتی را انجام داد البته پیش بینی هم مقداری خطا دارد و ما پیش بینی را اعلام می‌کنیم ولی کارگروه مربوطه، تصمیم گیر تعطیلی مدارس است.

گفتنی است؛ موجودی، فهرست یا سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا، محاسبه میزان آلاینده‌های موجود در جو است. یک موجودی انتشار معمولاً شامل کل انتشارات مربوط به یک یا چند گاز خاص گلخانه‌ای یا آلاینده‌های هوا است که منشأ آن در همه دسته‌های منبع در یک منطقه جغرافیایی خاص و در یک بازه زمانی مشخص است.

فاز اول پروژه محاسبات سیاهه انتشار آلایندگی شامل مونوکسید کربن (CO)، اکسیدهای نیتروژن (NOx)، هیدروکربن‌های آلی فرار (VOCs)، اکسیدهای گوگرد (SOx) و ذرات معلق (PM) است.